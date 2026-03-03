Facebook Instagram
Jantar em frente ao mar por 10 euros: o paraíso europeu alternativo preços absurdos da Grécia ou Itália

Este paraíso europeu é o destino perfeito para as férias de verão
IOL
Hoje às 11:05
Prepare as suas férias de verão: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa

Esqueça Santorini e os preços exorbitantes da Grécia. Existe um paraíso escondido na Europa, onde se pode jantar à beira-mar por apenas 10 euros e desfrutar de praias de cartão-postal praticamente só para si. Falamos da Albânia, a nova joia do Mediterrâneo que muitos estão a descobrir.

Imagine uma água azul turquesa, areais quase desérticos e restaurantes à beira-mar onde uma refeição completa não ultrapassa os 10 euros. Para quem está habituado ao luxo caro da Grécia ou Itália, a Albânia é uma surpresa: aqui, o seu dinheiro vale três vezes mais e a estrutura turística é mais do que suficiente para umas férias inesquecíveis sem esbanjar.

As praias são paradisíacas e pouco exploradas, com cenários que lembram os destinos mais icónicos do Mediterrâneo, mas sem as multidões de turistas que tornam a experiência menos agradável. É o tipo de lugar onde se sente a verdadeira sensação de férias relaxantes, entre águas cristalinas e restaurantes acessíveis, tudo ao alcance de qualquer orçamento.

O segredo desta costa europeia está a espalhar-se rapidamente, e os preços já começaram a subir à medida que mais viajantes descobrem o encanto do país. Para quem procura um verão diferente, com sol, mar e gastronomia acessível, a Albânia surge como a alternativa perfeita: praias de sonho, refeição barata e menos turistas, o pacote completo que qualquer viajante procura.

