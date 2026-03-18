Águas cristalinas e vistas de tirar o fôlego: esta piscina está entre as 14 mais bonitas do mundo

Não é Ibiza nem Maiorca: este paraíso fica mesmo aqui ao lado

Uma piscina portuguesa conquistou um lugar de prestígio na lista das 14 mais bonitas do mundo da imprensa internacional Condé Nast Traveler, juntando-se a alguns dos destinos mais icónicos e impressionantes. Trata-se da piscina natural da Praia das Azenhas do Mar, em Sintra, a menos de uma hora de Lisboa.

A vila de Azenhas do Mar, com o seu charme mediterrânico e casas brancas sobre as falésias, impressionou os jornalistas da conceituada publicação. A piscina, alimentada com água salgada do Atlântico, é destacada pela sua localização única e águas cristalinas. “Com a sua posição nas falésias, as tonalidades naturais de verde e azul e o restaurante de marisco espetacular, vale mesmo a pena a visita”, escreve a Condé Nast Traveler.

Ainda pouco conhecida pelo turismo de massa, a Praia das Azenhas do Mar combina a tranquilidade de uma aldeia tradicional com a grandiosidade da natureza. A piscina natural torna-se o ponto central da experiência, permitindo que os visitantes desfrutem não só da água cristalina, mas também de pores do sol de tirar o fôlego.

No ranking das 14 piscinas oceânicas mais bonitas do mundo, a piscina das Azenhas do Mar destaca-se ao lado de locais como o Havai, a Grécia e as Maldivas.

O espaço conta também com o Azenhas Bar, ideal para fazer uma pausa e saborear petiscos ou cocktails, acompanhado de música ambiente. Já o restaurante local serve pratos típicos portugueses, com especial destaque para o peixe fresco, verdadeiro orgulho da região.