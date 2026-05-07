Águas cristalinas e paisagens de sonho: este destino é conhecido como as "Caraíbas da Europa" e ainda é pouco visitado

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Quando se fala em ilhas de sonho no Mediterrâneo, nomes como Palma, Menorca ou Sardenha surgem quase sempre em primeiro lugar. Mas há um destino que continua a ficar fora do radar de muitos viajantes e que, na prática, oferece tudo o que se procura numas férias perfeitas: praias paradisíacas, cultura, boa comida e paisagens de cortar a respiração. Falamos de Creta.

A maior ilha da Grécia é um verdadeiro mosaico de experiências. De um lado, praias de água azul-turquesa que fazem lembrar as Caraíbas; do outro, cidades históricas cheias de vida, tradição e uma autenticidade que ainda resiste ao turismo em massa. É precisamente essa combinação que tem conquistado quem a visita.

Entre os pontos mais impressionantes estão praias como Balos e Elafonisi, conhecidas pela areia clara e águas pouco profundas de cores quase irreais. Mas Creta vai muito além dos postais mais famosos: há também praias selvagens, mais isoladas, onde o cenário é praticamente intocado e o som do mar é a única presença constante.

Quanto custa viajar para Creta?

Apesar de parecer um destino exclusivo, Creta pode ser mais acessível do que se imagina. Não existem muitos voos diretos regulares, por isso a maioria das viagens é feita com escala (geralmente em cidades como Atenas ou outras capitais europeias). Os preços médios rondam os 180 euros a 350 euros ida e volta, dependendo da época do ano e da antecedência da reserva. No verão, os valores tendem a subir.

Alojamento:

Hotéis: entre 90 euros e 180 euros por noite, em média, dependendo da localização e categoria

Airbnb ou alojamento local: opções mais económicas a partir de 40 euros a 100 euros por noite, especialmente fora das zonas mais turísticas

Como chegar a Creta a partir de Portugal

Para chegar à ilha, o mais comum é voar de Lisboa ou Porto para Atenas ou outro grande hub europeu e, a partir daí, apanhar um voo interno para Creta. A ilha tem dois aeroportos principais: Heraklion e Chania, ambos bem servidos por ligações domésticas e internacionais.

Em alternativa, também é possível combinar voo + ferry a partir de Atenas, uma opção mais demorada mas bastante utilizada por quem quer incluir várias paragens na viagem.