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Águas cristalinas e paisagens de sonho: este destino é conhecido como as "Caraíbas da Europa" e ainda é pouco visitado
IOL
Hoje às 13:23

Esqueça Menorca e Sardenha: este destino é um paraíso ainda pouco explorado

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Esqueça as viagens caras e longas: esta praia europeia é paradisíaca e tem água a quase 30 graus

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Todos falam de Menorca e Sardenha, mas este destino é ainda mais surpreendente

Quando se fala em ilhas de sonho no Mediterrâneo, nomes como Palma, Menorca ou Sardenha surgem quase sempre em primeiro lugar. Mas há um destino que continua a ficar fora do radar de muitos viajantes e que, na prática, oferece tudo o que se procura numas férias perfeitas: praias paradisíacas, cultura, boa comida e paisagens de cortar a respiração. Falamos de Creta.

A maior ilha da Grécia é um verdadeiro mosaico de experiências. De um lado, praias de água azul-turquesa que fazem lembrar as Caraíbas; do outro, cidades históricas cheias de vida, tradição e uma autenticidade que ainda resiste ao turismo em massa. É precisamente essa combinação que tem conquistado quem a visita.

Entre os pontos mais impressionantes estão praias como Balos e Elafonisi, conhecidas pela areia clara e águas pouco profundas de cores quase irreais. Mas Creta vai muito além dos postais mais famosos: há também praias selvagens, mais isoladas, onde o cenário é praticamente intocado e o som do mar é a única presença constante.

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Quanto custa viajar para Creta?

Apesar de parecer um destino exclusivo, Creta pode ser mais acessível do que se imagina. Não existem muitos voos diretos regulares, por isso a maioria das viagens é feita com escala (geralmente em cidades como Atenas ou outras capitais europeias). Os preços médios rondam os 180 euros a 350 euros ida e volta, dependendo da época do ano e da antecedência da reserva. No verão, os valores tendem a subir.

Alojamento:

  • Hotéis: entre 90 euros e 180 euros por noite, em média, dependendo da localização e categoria
  • Airbnb ou alojamento local: opções mais económicas a partir de 40 euros a 100 euros por noite, especialmente fora das zonas mais turísticas

Como chegar a Creta a partir de Portugal

Para chegar à ilha, o mais comum é voar de Lisboa ou Porto para Atenas ou outro grande hub europeu e, a partir daí, apanhar um voo interno para Creta. A ilha tem dois aeroportos principais: Heraklion e Chania, ambos bem servidos por ligações domésticas e internacionais.

Em alternativa, também é possível combinar voo + ferry a partir de Atenas, uma opção mais demorada mas bastante utilizada por quem quer incluir várias paragens na viagem.

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