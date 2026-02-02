Facebook Instagram
Águas transparentes e vistas inacreditáveis: férias 2026 com tudo incluído por apenas 350 euros

Por apenas 350 euros, com tudo incluído, vale mesmo a pena ir de férias para este destino de sonho
IOL
Há 3h e 32min
Parece as Maldivas mas fica na Europa. Este destino é ideal para as férias de 2026

Existem destinos que achamos que é uma fortuna, mas na verdade conseguem ser dos sítios mais bonitos para visitar e baratos. Foi na página de Instagram @francktravels, conhecido por partilhar destinos acessíveis e fora dos circuitos turísticos habituais, revelou aquele que considera ser o país mais barato da Europa onde já esteve. 

A escolha recai sobre a Turquia, mais precisamente Antalya, uma região que junta praias, paisagens montanhosas e preços difíceis de encontrar noutros pontos da Europa. Segundo o casal, é possível reservar apartamentos privados a partir de 20 euros por noite e hotéis em regime de tudo incluído, com jacuzzi no quarto, desde 100 euros.

As reservas podem ser feitas através de plataformas como o Booking ou o Airbnb, embora os criadores de conteúdo recomendem o contacto direto com os anfitriões, uma forma de evitar taxas e, em alguns casos, conseguir preços mais baixos.

Durante uma das estadias, o casal ficou alojado no Maxx Royal Belek, um hotel de luxo que, garantem, continua a destacar-se pelas condições oferecidas face aos preços praticados.

Chegar a Antalya também não pesa na carteira: há voos internos desde Istambul a partir de 20 euros, enquanto o aluguer de carro ronda os 25 euros por dia. Já no destino, os restaurantes recomendados no TripAdvisor oferecem refeições a preços acessíveis. A hospitalidade local é outro ponto destacado, com muitos habitantes a comunicarem facilmente noutras línguas.

A Turquia surge ainda como uma opção económica para quem procura neve e desportos de inverno. Segundo o criador de conteúdos, existem pacotes com hotel, tudo incluído e equipamento de ski por cerca de 250 euros.

