Areia branca e água quente: juramos que o paraíso fica numa ilha a menos de 2 horas de Portugal

Estes são os melhores destinos de férias a apenas 2 horas de Portugal

As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal

Sol praticamente garantido durante todo o ano, temperaturas amenas mesmo no inverno e paisagens que parecem saídas de um postal. O arquipélago das Ilhas Canárias continua a afirmar-se como um dos destinos preferidos dos portugueses e, a pensar nas férias de 2026, há cada vez mais quem esteja a planear uma escapadinha para estas ilhas espanholas que ficam a cerca de duas horas de avião de Lisboa.

Com base nas imagens partilhadas pela página de Instagram @hellocanaryislands, fica claro que cada ilha tem personalidade própria, mas todas partilham o mesmo trunfo, bom tempo quase garantido durante todo o ano.

Gran Canaria é conhecida como um “continente em miniatura”. No espaço de poucos quilómetros é possível passar de dunas douradas em Maspalomas a paisagens montanhosas no interior. É uma ilha versátil, ideal tanto para férias em família como para quem procura animação noturna e hotéis tudo incluído. Para 2026, os pacotes de sete noites poderão começar nos 700 a 900 euros por pessoa, dependendo da época e do regime escolhido.

Lanzarote destaca-se pela sua paisagem vulcânica quase lunar. O Parque Nacional de Timanfaya e as vinhas plantadas em solo negro são alguns dos ex-líbris. É uma escolha frequente entre casais e amantes de fotografia. As estimativas apontam para valores a partir dos 650 euros por pessoa para uma semana com voos e alojamento, fora da época alta.

Tenerife, a maior ilha do arquipélago, combina praias, vida urbana e natureza em estado puro. O imponente vulcão Teide domina a paisagem e é uma das grandes atrações. Há oferta para todos os orçamentos, desde hotéis económicos a resorts de luxo. Para as férias de 2026, os preços poderão variar entre 750 e 1.100 euros por pessoa, consoante a zona e a categoria do hotel.

Mais tranquila e menos massificada, El Hierro é perfeita para quem procura natureza intocada, mergulho e trilhos panorâmicos. É a mais pequena das ilhas principais e mantém um ambiente quase selvagem. Os preços tendem a ser ligeiramente mais elevados devido à menor oferta hoteleira, podendo começar nos 800 euros por pessoa.

La Gomera é sinónimo de montanhas verdes, ravinas profundas e florestas húmidas no Parque Nacional de Garajonay. É um destino muito procurado por caminhantes e amantes de turismo ativo. Para 2026, uma semana poderá rondar os 700 a 950 euros por pessoa, dependendo das ligações aéreas e do tipo de alojamento.

Fuerteventura é conhecida pelas praias extensas e pelo vento constante que atrai praticantes de surf e kitesurf. É uma das melhores opções para quem quer dias inteiros de areia branca e mar azul-turquesa. Os valores estimados para o próximo ano começam nos 650 a 850 euros por pessoa em pacotes base.

La Palma, apelidada de “La Isla Bonita”, combina falésias dramáticas, florestas densas e céus estrelados ideais para observação astronómica. Depois da atividade vulcânica recente, a ilha tem vindo a reforçar a oferta turística. Os preços para 2026 deverão situar-se a partir dos 750 euros por pessoa.

Por fim, La Graciosa é um pequeno paraíso quase intocado, acessível de barco a partir de Lanzarote. Com ruas de areia e praias selvagens, é perfeita para quem quer desligar do ritmo acelerado do dia a dia. Sendo uma ilha com oferta limitada, os valores podem ultrapassar os 900 euros por pessoa numa estadia organizada.

Com voos diretos regulares a partir de Portugal continental e promoções frequentes ao longo do ano, as Canárias continuam a ser uma aposta segura para quem quer sol sem fazer viagens longas.