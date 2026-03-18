Cidade portuguesa ganha destaque na imprensa britânica: uma semana de férias por menos de 400 euros

Portugal não é só mar e até os portugueses se espantam com estas praias fluviais

Águas cristalinas e vistas de tirar o fôlego: esta piscina está entre as 14 mais bonitas do mundo

Uma cidade portuguesa está a conquistar a atenção da imprensa britânica graças a um artigo do The Times, que a descreve como um destino surpreendente e acessível. A publicação chama-a de “a subestimada cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 350 libras”, cerca de 410 euros, e destaca Estarreja, no distrito de Aveiro, como um destino imperdível.

O jornal sublinha que setembro é o momento ideal para visitar Portugal, quando as multidões do verão já desapareceram e as temperaturas rondam os 25°C: “quente o suficiente para relaxar na piscina, mas fresco o suficiente para passear sem precisar de espreguiçadeiras”.

Para quem procura mais do que praia, Estarreja oferece experiências diferenciadas: museus, arte urbana e reservas naturais para caminhadas ou passeios de caiaque. Além disso, está próxima de Porto e Aveiro, perfeitas para passeios de um dia.

O Tulip Inn Estarreja Hotel & Spa é destacado pelo jornal como uma opção económica: sete noites de estadia, incluindo voos de Stansted com a Ryanair, custam cerca de 323 libras por pessoa (aproximadamente 380 euros). O hotel fica apenas a 45 minutos de carro ao sul do aeroporto do Porto.

Quanto ao que visitar, a imprensa sugere um roteiro variado: explorar os murais de arte urbana de Estarreja, conhecer o Aliança Underground Museum, com quase 1,6 km de adegas e degustações, ou aproveitar a vasta zona protegida de zonas húmidas e sapais, com trilhos pedestres, observação de aves, aluguer de bicicletas e caiaques.