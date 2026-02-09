Facebook Instagram
Viagens

Estes são os melhores destinos de férias a apenas 2 horas de Portugal

IOL
Hoje às 15:37
Viajar não tem de significar horas intermináveis de avião para conseguir desligar da rotina. Partindo dessa ideia, a TUI Portugal identificou alguns dos destinos mais atrativos a menos de duas horas de voo de Portugal, ideais para escapadinhas curtas, férias fora da época alta ou pausas estratégicas ao longo do ano.

A seleção surge num contexto em que a oferta turística é cada vez mais vasta e diversificada e procura responder a uma pergunta simples: quanto tempo de voo compensa uma viagem? Para muitos portugueses, a resposta passa por destinos próximos, acessíveis e com propostas que permitem descansar sem grandes deslocações.

Estas propostas incluem estadias em hotéis a partir de 60 euros, tornando-se uma solução atrativa tanto para viagens curtas como para pausas entre épocas, sem necessidade de um grande planeamento ou orçamento elevado.

Sob o lema “O mundo é teu”, esta seleção reflete a ideia de que não existe uma única forma de viajar, mesmo quando o destino está relativamente perto. As opções a menos de duas horas de voo permitem desde férias tranquilas à beira-mar a escapadas mais ativas, em contacto com a natureza ou com forte ligação à cultura local.

Como informação prática, as propostas apresentadas incluem até 10% de desconto, já aplicado ao preço final, sendo válidas para estes destinos até ao final de fevereiro, para viagens a realizar até 30 de setembro. Ficam excluídas desta campanha viagens multidestino, viagens à medida, cruzeiros e seguros.

Percorra a galeria acima e veja os destinos destacados pela TUI Portugal para viagens até cerca de duas horas de Portugal.

 

