Facebook Instagram
Viagens

Férias em 2026? Este paraíso de água quente fica a menos de 2 horas de Portugal

Há um lugar no Mediterrâneo onde o verão sabe a descanso e ainda vai a tempo de o viver
IOL
Hoje às 09:44
A pensar nas férias de 2026? Esqueça as Caraíbas: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa

Ano Novo é sinónimo de começar a pensar nas viagens deste ano de 2026. E se já está a pensar na viagem ideal para as férias deste verão, Menorca é o destino de sonho. Existe uma praia tranquila, rodeada de natureza e com um mar calmo, que fica a menos de duas horas de avião.

Chama-se Arenal d’en Castell e situa-se no norte de Menorca, uma das ilhas mais serenas do arquipélago das Baleares. Nos últimos anos, tem conquistado cada vez mais portugueses, sobretudo aqueles que procuram areais amplos, água quente e noites agradáveis que dispensam um casaco. Aqui, o verão vive-se ao ritmo dos dias longos e do descanso sem horários.

A baía é extensa, com areia clara e fina, e um mar translúcido que faz lembrar uma autêntica piscina natural. Mesmo em plena época alta, é fácil encontrar espaço longe das multidões. Basta caminhar alguns minutos pelo areal para chegar a zonas mais calmas, ideais para descansar, ler ou simplesmente flutuar em silêncio.

O ambiente é descontraído, com temperaturas elevadas mas confortáveis. A água do mar oscila entre os 24 e os 29 graus, convidando a banhos demorados, enquanto o ar se mantém morno mesmo depois do pôr do sol. As noites são quentes e suaves, perfeitas para jantares ao ar livre ou passeios tranquilos junto à praia.

A entrada da baía, ladeada por formações rochosas, impressiona pela cor da água e pela sensação de tranquilidade. Mesmo nas zonas mais profundas, é difícil perder o pé, o que torna este destino ideal tanto para famílias como para quem viaja sozinho. Há pedalinhos com escorregas, barcos ancorados e recantos onde o tempo parece abrandar.

Onde ficar?

A oferta de alojamento é diversificada, entre apartamentos, casas particulares e pequenos hotéis. Destacam-se duas opções principais: uma mais vocacionada para famílias, com regime tudo incluído, parque aquático, animação e várias actividades para crianças; e outra mais recente e tranquila, com um serviço de nível superior, muito procurada por casais ou por quem privilegia sossego. Situada num ponto elevado da baía, oferece vistas amplas sobre o mar.

A zona conta ainda com restaurantes simples e acolhedores, onde o peixe e o marisco chegam frescos à mesa, como o La Paella ou o El Copas, para além de supermercados, farmácia e comércio local, que facilitam o dia a dia.

Como chegar?

Durante o verão, existem voos charter diretos a partir de Portugal, com duração inferior a duas horas. Fora da época alta, as viagens implicam geralmente uma escala, habitualmente em Barcelona ou Madrid, e são asseguradas por companhias como a Vueling, Iberia, TAP, Ryanair ou EasyJet.

Do aeroporto até Arenal d’en Castell, o trajeto demora cerca de 30 minutos, seja de transporte público, táxi, Uber ou transfer privado. Pelo caminho, vale a pena apreciar o interior da ilha, marcado por pequenas vilas, paisagens mediterrânicas e estradas ladeadas por muros baixos de pedra.

 

RELACIONADOS
A pensar nas férias de 2026? Esqueça as Caraíbas: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa
É mais barato do que ir para o Algarve: o destino perfeito para as suas férias de 2026 está aqui
A pensar em férias fora do país? Conheça os países onde o euro vale mais
Atenção ao usar dados móveis quando vai de férias. É isto que deve fazer
Procura viagens baratas? Conheça um dos paraísos mais económicos da Europa (já há voos diretos)
Mais Vistos
00:08:42
Dois às 10
Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”
tvi
00:05:20
Dois às 10
Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”
tvi
00:01:51
Namorada de Maycon Douglas faz arrepiante partilha: veja o vídeo!
selfie
00:08:42
Dois às 10
Amigos de Maycon Douglas são ameaçados, após entrevista à TVI: “Nós sabemos e temos as provas”
tvi
Destaques IOL
Viagens
Descobrimos uma praia de sonho que fica a 1h30 de Portugal (e não precisa de ir de avião)
Viagem
Evite surpresas no aeroporto: conheça as regras de bagagem de mão de todas as companhias aéreas
Férias 2026
Feriados bem planeados em 2026: descanse 44 dias usando apenas 13 dias de férias
Viagens
É mais barato do que ir para o Algarve: o destino perfeito para as suas férias de 2026 está aqui
Mais Lidas
Guerra na Ucrânia
Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão
cnn
Famosos
Marcelo Palma fala sobre funeral de Maycon Douglas: "Para quem quiser prestar a sua última homenagem"
selfie
Dicas
Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres
Cristiano Ronaldo
O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada
Famosos
Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"
selfie
Maycon
Após muita especulação, confirma-se: Este grande amigo de Maycon vai tratar do seu funeral