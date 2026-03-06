Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Viagens

Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros

Este é o destino ideal para ir de férias este verão
IOL
Hoje às 12:39
Prepare as suas férias de verão: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa

Se procura um destino de férias diferente e inesquecível para este verão, Armona é uma das nossas escolhas favoritas no Algarve. Localizada na Ria Formosa, esta ilha é um verdadeiro refúgio de tranquilidade, onde não há carros e cada detalhe convida a relaxar e aproveitar a natureza.

Mesmo que esteja alojado noutra zona do Algarve, vale a pena fazer uns quilómetros até Olhão, de onde partem os barcos para a ilha. A travessia é curta, entre 15 e 20 minutos de ferry regular, por menos de dois euros. Para maior flexibilidade existem ainda os barcos-táxi, que permitem chegar a qualquer hora e em qualquer ponto da ilha.

Ao desembarcar, entra-se num mundo quase cinematográfico. Ruas de areia, casas brancas e buganvílias coloridas criam uma atmosfera única, sem o barulho ou o movimento dos carros. Um passeio a pé pela rua central é a melhor forma de conhecer a ilha, mas evite os horários de maior calor para desfrutar da experiência ao máximo.

No final do percurso, a recompensa é garantida: mar cristalino, bancos de areia branca, água sempre morna e dunas protegidas que se estendem até onde a vista alcança. A praia está bem equipada, com palhotas, casas de banho e cafés, mas para quem procura silêncio e privacidade vale a pena explorar as extremidades da ilha.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Armona conta ainda com alguns restaurantes encantadores para jantar, sendo necessário regressar a Olhão de barco-táxi caso queira voltar depois do pôr do sol. Para quem quer combinar beleza natural, paz e boas experiências, esta ilha continua a ser um destino de férias imperdível no Algarve.
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Prepare as suas férias de verão: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa
Férias de verão? Este refúgio parece um resort na Indonésia mas fica em Portugal
É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias
Águas transparentes e vistas inacreditáveis: férias 2026 com tudo incluído por apenas 350 euros
Férias em 2026? Este paraíso de água quente fica a menos de 2 horas de Portugal
É mais barato do que ir para o Algarve: o destino perfeito para as suas férias de 2026 está aqui
Mais Vistos
00:03:09
Secret Story
Concorrente faz revelação chocante: «Vim para aqui com 8,30€ na conta»
tvi
00:04:02
Secret Story
Pedro oferece massagem a Eva em frente ao namorado. Esta foi a reação de Diogo
tvi
00:02:12
Secret Story
Catarina e Jéssica revelam concorrente do Secret Story 9 com quem «não conseguiam viver»
tvi
00:11:16
Secret Story
Catarina e Sara de costas voltadas? As concorrentes deixam “tudo em pratos limpos”
tvi
Destaques IOL
Saude
Atenção: este tipo de café pode provocar inflamação, alerta especialista
Saude
Hidrata, protege a pele e ajuda na digestão: esta é a fruta que todas mulheres deviam comer mais
Viagens
Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros
Dicas de limpeza
Limpar o micro-ondas nunca foi tão fácil: basta usar isto e não é preciso esfregar
Mais Lidas
Dois às 10
83 anos e este corpo? Atriz surpreende ao mostrar-se de biquíni
tvi
Defesa
Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16
cnn
FC Porto
Trump: «Se eu praticasse muito, conseguiria marcar um livre ao FC Porto?»
maisfutebol
Itália
Nervosismo na Europa: habitantes da Sicília pensavam que estavam a ser bombardeados mas afinal era um sismo
cnn
Guerra
Ameaças, detenções e quilos de ouro. Ucrânia e Hungria entraram definitivamente em rota de colisão
cnn
Benfica
Benfica: Sudakov treina com a equipa a dois dias do Clássico
maisfutebol