Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros

Se procura um destino de férias diferente e inesquecível para este verão, Armona é uma das nossas escolhas favoritas no Algarve. Localizada na Ria Formosa, esta ilha é um verdadeiro refúgio de tranquilidade, onde não há carros e cada detalhe convida a relaxar e aproveitar a natureza.
Mesmo que esteja alojado noutra zona do Algarve, vale a pena fazer uns quilómetros até Olhão, de onde partem os barcos para a ilha. A travessia é curta, entre 15 e 20 minutos de ferry regular, por menos de dois euros. Para maior flexibilidade existem ainda os barcos-táxi, que permitem chegar a qualquer hora e em qualquer ponto da ilha.
Ao desembarcar, entra-se num mundo quase cinematográfico. Ruas de areia, casas brancas e buganvílias coloridas criam uma atmosfera única, sem o barulho ou o movimento dos carros. Um passeio a pé pela rua central é a melhor forma de conhecer a ilha, mas evite os horários de maior calor para desfrutar da experiência ao máximo.
No final do percurso, a recompensa é garantida: mar cristalino, bancos de areia branca, água sempre morna e dunas protegidas que se estendem até onde a vista alcança. A praia está bem equipada, com palhotas, casas de banho e cafés, mas para quem procura silêncio e privacidade vale a pena explorar as extremidades da ilha.
Armona conta ainda com alguns restaurantes encantadores para jantar, sendo necessário regressar a Olhão de barco-táxi caso queira voltar depois do pôr do sol. Para quem quer combinar beleza natural, paz e boas experiências, esta ilha continua a ser um destino de férias imperdível no Algarve.