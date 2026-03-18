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Viagens

Não é Ibiza nem Maiorca: este paraíso fica mesmo aqui ao lado

A pensar nas férias de verão? Este refúgio paradisíaco fica mesmo perto de nós
IOL
Hoje às 10:30
Águas cristalinas e uma paisagem de sonho: esta ilha portuguesa uniu-se à terra com o tempo e criou um paraíso

Águas de um azul turquesa irresistível, ruas cheias de encanto, enseadas escondidas e uma gastronomia que remete para o melhor do Mediterrâneo. Há uma vila que não é Ibiza nem Maiorca, mas que surpreende pelo seu charme e o melhor: sem sair da Península Ibérica.

Localizada na província de Alicante, entre Calpe e Xàbia, Moraira integra o município de Teulada, na região da Marina Alta. Protegida pelas serras de Bernia e do Montgó, beneficia de um microclima suave ao longo de todo o ano, perfeito para quem procura descanso e tranquilidade.

As praias são, sem dúvida, um dos grandes destaques. El Portet, uma pequena baía de águas cristalinas e areia fina, é ideal para mergulhos calmos ou para experimentar paddle surf. O ambiente familiar e resguardado torna-a uma das preferidas de quem visita a zona.

Mas Moraira não se fica por aqui. Enseadas como L’Andragó ou Cap Blanc parecem saídas de um postal, onde o contraste entre as falésias calcárias e o azul intenso do mar cria cenários de cortar a respiração.

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Ainda fora dos roteiros mais turísticos, Moraira é um destino que conquista quem o descobre. Para quem procura paisagens deslumbrantes e dias de puro relaxamento, esta vila pode muito bem ser a próxima paragem.

Percorra a galeria para descobrir tudo.

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