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Viagens

Parece Bali mas fica no nosso país: este destino paradisíaco é perfeito para as férias de verão

Esta praia de água azul-turquesa e zona relvada é já uma das mais conhecidas

IOL
Hoje às 12:28
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Nem todos os paraísos de verão precisam de ter mar. Um excelente exemplo é a Praia Fluvial dos Olhos da Fervença, na freguesia de Cadima, em Cantanhede. Se ainda acha que só as praias de água salgada são memoráveis, este é um destino a visitar antes do final da estação.

A praia nasceu com a criação de uma piscina natural alimentada pelas águas da ribeira da Corujeira. O espaço combina zonas de mergulho com um pequeno areal, relvados e áreas arborizadas, proporcionando um ambiente perfeito para relaxar ou dar uns mergulhos. 

A qualidade da Praia Fluvial dos Olhos da Fervença é reconhecida, tendo recebido várias vezes o galardão “Qualidade de Ouro”.

As águas apresentam um tom azul-turquesa que faz concorrência a destinos exóticos como Bali ou as Maldivas. Apesar de não serem salgadas e de a temperatura não ser a mesma, garantem momentos refrescantes, seja a nadar, a chapinhar ou simplesmente a relaxar à beira da água.

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