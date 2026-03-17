Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Viagens

Praias de sonho e uma cultura vibrante: este destino é adorado por quem lá vai e fica a poucas horas de Portugal

IOL
Hoje às 15:21
Com praias paradisíacas, clima quente durante todo o ano e uma cultura vibrante, Cabo Verde continua a afirmar-se como um dos destinos mais procurados pelos portugueses, especialmente a ilha do Sal, onde o descanso e a aventura andam de mãos dadas.

A poucos quilómetros de Portugal, este arquipélago africano conquista não só pelas paisagens de cortar a respiração, mas também pela sua identidade única. A música da morna ao funaná ecoa nas ruas, enquanto a gastronomia, com destaque para a cachupa, revela a alma cabo-verdiana.

Quanto custa viajar para Cabo Verde?

Viajar até Cabo Verde pode ser mais acessível do que muitos imaginam. Atualmente, existem pacotes com voos e estadia incluídos a partir de cerca de 970 euros a 1.200 euros por pessoa para 5 a 7 noites, dependendo da época e do hotel escolhido. 

Há ainda opções mais económicas, com voos e alojamento simples desde cerca de 400 euros, ou experiências mais completas com tudo incluído a ultrapassar os 1.000 euros. 

Para quem prefere organizar a viagem por conta própria, os preços também podem ser atrativos. Voos ida e volta desde Lisboa a partir de cerca de 260 euros a 300 euros, podendo subir para 400 euros a 600 euros ou mais em épocas altas. A estadia por noite vai a partir dos 25 euros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No geral, os pacotes acabam muitas vezes por compensar, mas marcar tudo à parte permite maior flexibilidade na experiência.

E quanto custam as refeições?

Para quem não opta por regime tudo incluído, comer fora na ilha do Sal também é relativamente acessível:

  • Refeições em restaurantes locais: entre 8 euros e 15 euros por pessoa;
  • Restaurantes mais turísticos: entre 15 euros e 25 euros por pessoa;
  • Snacks, petiscos ou refeições rápidas: desde 5 euros.

Peixe fresco, marisco e pratos típicos como a cachupa são comuns e fazem parte da experiência gastronómica da ilha.

O que visitar e fazer na ilha do Sal

O criador de conteúdos Carlos Aleluia partilhou algumas dicas imperdíveis para quem visita a ilha e há muito para explorar para além do resort:

  • Praia do Bikini Beach, ideal para relaxar com água cristalina
  • Praia e pontão de Santa Maria, um dos postais mais icónicos
  • Passeio de moto4 pela ilha, perfeito para os mais aventureiros
  • Shark Bay, onde é possível ver tubarões de perto
  • Experiência única de nadar com tartarugas
  • Visita às salinas, um dos cenários mais surpreendentes
  • Passear na rua pedonal de Santa Maria, de dia para compras, à noite para restaurantes
  • Conhecer a cidade de Espargos, o coração da ilha
  • E para quem gosta de festa: às quintas-feiras, o restaurante Funaná é paragem obrigatória
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais do que um destino de praia, Cabo Verde oferece uma mistura de tranquilidade, cultura e experiências únicas. Seja para descansar ao sol ou explorar cada canto da ilha, este é um daqueles lugares que ficam na memória e que muitos acabam por querer repetir.

