Praias de sonho e uma cultura vibrante: este destino é adorado por quem lá vai e fica a poucas horas de Portugal

Com praias paradisíacas, clima quente durante todo o ano e uma cultura vibrante, Cabo Verde continua a afirmar-se como um dos destinos mais procurados pelos portugueses, especialmente a ilha do Sal, onde o descanso e a aventura andam de mãos dadas.
A poucos quilómetros de Portugal, este arquipélago africano conquista não só pelas paisagens de cortar a respiração, mas também pela sua identidade única. A música da morna ao funaná ecoa nas ruas, enquanto a gastronomia, com destaque para a cachupa, revela a alma cabo-verdiana.
Quanto custa viajar para Cabo Verde?
Viajar até Cabo Verde pode ser mais acessível do que muitos imaginam. Atualmente, existem pacotes com voos e estadia incluídos a partir de cerca de 970 euros a 1.200 euros por pessoa para 5 a 7 noites, dependendo da época e do hotel escolhido.
Há ainda opções mais económicas, com voos e alojamento simples desde cerca de 400 euros, ou experiências mais completas com tudo incluído a ultrapassar os 1.000 euros.
Para quem prefere organizar a viagem por conta própria, os preços também podem ser atrativos. Voos ida e volta desde Lisboa a partir de cerca de 260 euros a 300 euros, podendo subir para 400 euros a 600 euros ou mais em épocas altas. A estadia por noite vai a partir dos 25 euros.
No geral, os pacotes acabam muitas vezes por compensar, mas marcar tudo à parte permite maior flexibilidade na experiência.
E quanto custam as refeições?
Para quem não opta por regime tudo incluído, comer fora na ilha do Sal também é relativamente acessível:
- Refeições em restaurantes locais: entre 8 euros e 15 euros por pessoa;
- Restaurantes mais turísticos: entre 15 euros e 25 euros por pessoa;
- Snacks, petiscos ou refeições rápidas: desde 5 euros.
Peixe fresco, marisco e pratos típicos como a cachupa são comuns e fazem parte da experiência gastronómica da ilha.
O que visitar e fazer na ilha do Sal
O criador de conteúdos Carlos Aleluia partilhou algumas dicas imperdíveis para quem visita a ilha e há muito para explorar para além do resort:
- Praia do Bikini Beach, ideal para relaxar com água cristalina
- Praia e pontão de Santa Maria, um dos postais mais icónicos
- Passeio de moto4 pela ilha, perfeito para os mais aventureiros
- Shark Bay, onde é possível ver tubarões de perto
- Experiência única de nadar com tartarugas
- Visita às salinas, um dos cenários mais surpreendentes
- Passear na rua pedonal de Santa Maria, de dia para compras, à noite para restaurantes
- Conhecer a cidade de Espargos, o coração da ilha
- E para quem gosta de festa: às quintas-feiras, o restaurante Funaná é paragem obrigatória
Mais do que um destino de praia, Cabo Verde oferece uma mistura de tranquilidade, cultura e experiências únicas. Seja para descansar ao sol ou explorar cada canto da ilha, este é um daqueles lugares que ficam na memória e que muitos acabam por querer repetir.