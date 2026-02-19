Prepare as suas férias de verão: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa

Os locais mais incríveis da Europa para fazer uma viagem em família

As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal

É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias

Se anda à procura de um destino paradisíaco para as próximas férias, daqueles que parecem saídos de um cartão-postal, mas sem viagens intermináveis nem preços proibitivos, pode parar de procurar. A poucos minutos do centro da encantadora vila de Agia Napa, em Chipre, existe uma das mais surpreendentes pérolas de praia da Europa.

Falamos de Nissi Beach, coroada como Melhor Praia da Europa de 2024 pela seguradora britânica Quotezone. E o título não podia ser mais merecido: areia dourada, águas cristalinas e quentes, noites suaves e gastronomia que conquista ao primeiro garfo. Tudo reunido num cenário natural que satisfaz tanto quem quer repouso como quem prefere aventura.

Águas quentes todo o verão (e até depois dele)

Com cerca de 600 metros de extensão, Nissi Beach é conhecida pelas águas calmas e praticamente sem ondas, protegidas dos ventos, um verdadeiro paraíso para famílias com crianças e fãs de desportos aquáticos. A praia ostenta Bandeira Azul e conta com nadadores-salvadores entre abril e outubro.

Mas o grande argumento está mesmo na temperatura do mar. Em agosto, a água pode atingir os 28 graus, ultrapassando por vezes os 29. Em junho e setembro, mantém-se entre os 24 e 27 graus, e até em outubro continua acima dos 25. Ou seja, aqui o verão estende-se bem para lá do calendário.

Já o ar atinge o seu auge em julho, com máximas médias de 32 graus e noites tropicais de 24. Ideal para quem adora passeios à beira-mar mesmo depois do pôr do sol.

Onde ficar?

A zona oferece alojamento para todos os perfis de viajantes. Desde hotéis de luxo a preços mais competitivos, é possível encontrar quartos duplos por cerca de 100 euros por noite. Quem procura uma experiência mais sofisticada pode optar por unidades de cinco estrelas, com tarifas a rondar os 250 euros, valores bastante convidativos quando comparados com outros destinos de verão.

Como chegar?

Para os turistas portugueses, a forma mais simples de chegar à ilha é através do aeroporto internacional de Larnaca, com ligações acessíveis a partir de várias cidades europeias, como Milão ou Barcelona. Uma pesquisa no Google Flights ajuda a encontrar as opções de voos mais baratos.

A partir de Larnaca, o trajeto até Nissi Beach demora entre 40 e 50 minutos de carro. Pode optar por alugar um veículo ou usar os transportes públicos da região.

Documentação e segurança

Como a República de Chipre é membro da União Europeia, basta levar o seu cartão de cidadão válido para entrar no país. E, embora a ilha apresente baixos níveis de criminalidade, o Portal das Comunidades recomenda manter os cuidados habituais: guardar documentos com segurança (fazendo uma cópia, se possível) e deixar objetos de valor no cofre do hotel.

O que diz quem já lá foi

Nas avaliações do TripAdvisor, os visitantes descrevem-na como “espetacular”, destacando a limpeza da água, a areia dourada e a proximidade de bares e restaurantes. É especialmente recomendada para famílias e casais, graças ao ambiente seguro e à diversidade de atividades disponíveis.