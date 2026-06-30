"A beleza não está do outro lado do mundo": Alemães rendem-se a este recanto português

Esta praia de águas cristalinas parece saída das Caraíbas e fica mesmo aqui ao lado

Influencer mostra como a roupa do Lidl dá para ir ao escritório, à praia e à discoteca. E fica incrível

Há uma piscina de água salgada aquecida a 29 ºC no meio da praia e a entrada é gratuita

Há lugares em Portugal que continuam a surpreender até quem viaja pelo mundo. Entre praias de águas cristalinas, bancos de areia e paisagens naturais preservadas, o Parque Natural da Ria Formosa, no Algarve, volta a dar que falar além-fronteiras. Desta vez, foi o criador de conteúdos alemão Nevio quem se mostrou rendido à beleza da zona de Cacela Velha, partilhando um vídeo que já está a conquistar milhares de utilizadores nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver a paisagem única da Ria Formosa, com as suas águas azul-turquesa, extensos areais e a envolvente natural que fazem desta zona uma das mais emblemáticas do Algarve.

"Não são as Maldivas. Não é Zanzibar. É o Algarve", escreveu na publicação. O criador de conteúdos acrescenta ainda que "o Algarve prova que a beleza não precisa de estar do outro lado do mundo" e questiona os seguidores: "Alguma vez pensou que a Europa pudesse ter este aspeto?"

O vídeo foi gravado na zona de Cacela Velha, uma das portas de entrada para o Parque Natural da Ria Formosa. Conhecida pelas suas águas calmas, bancos de areia e vista privilegiada sobre a ria, esta é uma das áreas mais procuradas por quem pretende descobrir um Algarve mais tranquilo e preservado.

Classificado como Parque Natural desde 1987, a Ria Formosa estende-se por cerca de 60 quilómetros ao longo da costa algarvia e é considerada uma das zonas húmidas mais importantes da Europa. O espaço alberga uma grande diversidade de espécies de aves, peixes e plantas, sendo também um destino de eleição para passeios de barco, observação da natureza e dias de praia.