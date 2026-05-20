Águas cristalinas, cascatas e natureza: “é um verdadeiro paraíso escondido” em Portugal

Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

Este pedaço de terra é um paraíso em Portugal e tem água quente. Barco para lá chegar custa 2 euros

Parece um destino na Ásia, mas é "provavelmente a praia mais bonita de Portugal"

Com a chegada dos dias quentes, muitos portugueses começam à procura de destinos naturais para fugir à confusão das praias mais movimentadas. Entre montanhas, cascatas e piscinas naturais, as 7 Lagoas, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, continuam a destacar-se como um dos locais mais procurados para quem quer relaxar em plena natureza.

O local voltou recentemente a ganhar destaque nas redes sociais através dos criadores de conteúdos Diana e Filipe, que contam com cerca de 14 mil seguidores no Instagram e partilharam um vídeo do cenário natural, descrevendo-o como um verdadeiro “paraíso escondido”.

Situadas perto da aldeia de Xertelo, no concelho de Montalegre, as 7 Lagoas são compostas por várias piscinas naturais ligadas entre si por pequenas quedas de água, criando um ambiente perfeito para mergulhos nos dias mais quentes. A água cristalina e a envolvente montanhosa fazem deste um dos locais mais emblemáticos do Gerês durante o verão.

O percurso mais utilizado para chegar às lagoas começa precisamente em Xertelo. O trilho tem cerca de 4,5 quilómetros (ida) e é considerado de dificuldade fácil a moderada, permitindo apreciar várias paisagens naturais ao longo do caminho.

Para quem vai de carro, existe estacionamento junto ao Bar das 7 Lagoas, com um custo de dois euros por dia. Ainda assim, a recomendação é chegar cedo, sobretudo durante os meses de julho e agosto, altura em que a procura aumenta significativamente.

Segundo informações turísticas oficiais do Parque Nacional da Peneda-Gerês, esta zona é conhecida pela riqueza natural, biodiversidade e paisagens preservadas, atraindo todos os anos milhares de visitantes nacionais e estrangeiros à procura de contacto com a natureza e percursos ao ar livre.

Entre águas transparentes, cascatas e silêncio natural, as 7 Lagoas continuam a ser um dos refúgios mais especiais para descobrir no Norte de Portugal.