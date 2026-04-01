Águas cristalinas e rodeada por natureza: esta praia fluvial parece saída de um postal
Praia Fluvial de Foz D'Égua
Praia Fluvial Albergaria dos Fusos
Praia Fluvial de Pessegueiro
Praia Fluvial da Barrinha
Praia fluvial dos Olhos d'Água
Esta praia fluvial portuguesa é conhecida pelas suas águas límpidas e frescas
O verão é a altura ideal para explorar novos destinos e aproveitar o melhor que Portugal tem para oferecer. Entre praias de mar, parques aquáticos e recantos naturais, há locais que parecem saídos de um postal, e a Praia Fluvial de Foz D’Égua é um desses tesouros. Localizada na Beira Litoral, perto da Aldeia de Piódão, na Serra do Açor, esta praia fluvial combina beleza natural e história em cada detalhe.
Banhada pelas ribeiras de Piódão e Chãs D’Égua, a Praia Fluvial de Foz D’Égua destaca-se pelas águas límpidas que refletem a paisagem como verdadeiros espelhos. O verde das encostas e as construções em xisto que a rodeiam completam um cenário idílico, reforçado pelas duas pontes de xisto que ligam as margens do rio.
Inserida nas Aldeias de Xisto, a praia oferece várias infraestruturas que garantem conforto aos visitantes, incluindo um bar com esplanada e um parque de merendas. Para os amantes da natureza, há também diversos percursos pedestres à volta, perfeitos para explorar a serra e apreciar a paisagem única da região.
A Praia Fluvial de Foz D’Égua é, sem dúvida, uma excelente opção para quem quer desfrutar de um verão em contacto com a natureza, aliando lazer, beleza e tranquilidade.
Conheça este paraíso na galeria acima e inspire-se para a sua próxima escapadinha de verão.