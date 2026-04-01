Águas cristalinas e rodeada por natureza: esta praia fluvial parece saída de um postal

Descobrimos uma praia de sonho que fica a 1h30 de Portugal (e não precisa de ir de avião)

Estas praias portuguesas continuam sem acesso. E são das mais paradisíacas do país

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O verão é a altura ideal para explorar novos destinos e aproveitar o melhor que Portugal tem para oferecer. Entre praias de mar, parques aquáticos e recantos naturais, há locais que parecem saídos de um postal, e a Praia Fluvial de Foz D’Égua é um desses tesouros. Localizada na Beira Litoral, perto da Aldeia de Piódão, na Serra do Açor, esta praia fluvial combina beleza natural e história em cada detalhe.

Banhada pelas ribeiras de Piódão e Chãs D’Égua, a Praia Fluvial de Foz D’Égua destaca-se pelas águas límpidas que refletem a paisagem como verdadeiros espelhos. O verde das encostas e as construções em xisto que a rodeiam completam um cenário idílico, reforçado pelas duas pontes de xisto que ligam as margens do rio.

Inserida nas Aldeias de Xisto, a praia oferece várias infraestruturas que garantem conforto aos visitantes, incluindo um bar com esplanada e um parque de merendas. Para os amantes da natureza, há também diversos percursos pedestres à volta, perfeitos para explorar a serra e apreciar a paisagem única da região.

A Praia Fluvial de Foz D’Égua é, sem dúvida, uma excelente opção para quem quer desfrutar de um verão em contacto com a natureza, aliando lazer, beleza e tranquilidade.

Conheça este paraíso na galeria acima e inspire-se para a sua próxima escapadinha de verão.