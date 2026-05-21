Esqueça Maiorca ou Punta Umbria: pode chegar de carro a estas ilhas espanholas (2h30 de Portugal)

Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal

Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

Este pedaço de terra é um paraíso em Portugal e tem água quente. Barco para lá chegar custa 2 euros

Com a chegada do verão, muitos portugueses começam a procurar destinos próximos, mas capazes de oferecer paisagens dignas de férias tropicais. E há um destino em Espanha, que não é nem Maiorca nem Punta Umbria, que está a conquistar cada vez mais pessoas nas redes sociais pelas praias de água cristalina: as Ilhas Cíes.

A dica foi partilhada pela criadora de conteúdos Lara, conhecida no Instagram como @mochilar.mundo, que descreveu o local como “um verdadeiro paraíso” a menos de duas horas e meia de Aveiro.

Situadas na região da Galiza, as Ilhas Cíes fazem parte do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Ilhas Atlânticas e são conhecidas pelas águas transparentes, areia branca e trilhos com vistas impressionantes sobre o oceano.

Uma das zonas mais famosas é a Praia de Rodas, frequentemente apontada como uma das praias mais bonitas do mundo. O areal liga duas das ilhas principais e destaca-se pelo mar calmo e pela paisagem natural praticamente preservada.

Para chegar às ilhas, é necessário apanhar um barco a partir de Vigo. A travessia demora cerca de 40 minutos e é uma das formas mais rápidas de chegar a este destino que se tornou popular entre amantes de natureza e praias mais tranquilas.

Antes da visita, existe ainda um detalhe importante: é obrigatória uma autorização prévia para entrar nas Ilhas Cíes, uma medida criada para proteger o ecossistema e limitar o número diário de visitantes. O pedido deve ser feito através do site oficial da Junta da Galiza.

Entre praias paradisíacas, trilhos panorâmicos e natureza preservada, este destino espanhol promete continuar a ser uma das escapadinhas mais desejadas deste verão.