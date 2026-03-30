Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

Poucos conhecem este destino, mas é mais barato que o Algarve e tem praias de sonho

Se está a planear as suas férias de verão sem estourar o orçamento, não precisa de ir longe nem de gastar uma fortuna no Algarve. Do outro lado da fronteira, na Costa de la Luz (Andaluzia, Espanha), há três destinos de praia perfeitos para 2026 que combinam praias extensas, cafés e restaurantes acessíveis e alojamentos baratos, ideais tanto para um fim‑de‑semana prolongado como para uma semana de descanso total.

E a melhor parte? Pode ir de carro, com trajetos curtos desde o Algarve, ou se preferir pode também utilizar transportes públicos, com ligações de autocarro e comboio que tornam tudo ainda mais simples.

Isla Canela

A poucos minutos de Vila Real de Santo António encontra-se Isla Canela, uma ilha natural com cerca de 7 km de praias de areia dourada que atraem famílias e viajantes em busca de sol, mar e tranquilidade.

Aqui há opções de alojamento para todos os bolsos. Hotéis como o Barceló Isla Canela, um resort 4 estrelas com vista para a praia, ou o Meliá Isla Canela, conhecido pela sua localização e conforto, oferecem estadias com preços médios competitivos, especialmente fora da época alta. Se procura algo mais económico, há apartamentos e hotéis desde cerca de 62 euros por noite.

Os restaurantes de praia e as tascas locais servem marisco e peixe fresco a preços geralmente mais baixos do que no Algarve, o que faz toda a diferença no orçamento.

Isla del Moral

Logo ao lado de Isla Canela está Isla del Moral, uma zona costeira mais pequena e perfeita para quem quer uma experiência ainda mais relaxada.

Muita gente opta por apartamentos com cozinha equipada, há opções com piscina e perto da praia, o que permite poupar nas refeições preparando algumas em casa, sem perder o conforto.

Os preços de alojamento variam conforme a época, mas é possível encontrar unidades confortáveis e com tarifas acessíveis, sobretudo fora dos meses mais concorridos.

Isla Cristina

Um pouco mais no interior, a poucos quilómetros de Isla Canela, surge Isla Cristina, uma cidade costeira com um ambiente mais animado e uma ótima oferta de restaurantes, bares e vida local.

Aqui os preços de alojamento começam a partir de cerca de 50 euros por noite, com vários hotéis e apartamentos bem avaliados, uma excelente opção para quem quer qualidade sem pagar preços exorbitantes.

É também um ponto de partida ideal para explorar a costa, descobrir mercados locais e provar tapas autênticas sem os preços inflacionados que se encontram noutros destinos europeus.

Estes três destinos ficam tão próximos que pode fazer tudo de carro sem grandes custos de transporte. Se preferir deixar o carro em casa, há ainda opções de autocarro e comboio desde Portugal até à fronteira, com ligações fáceis para a Costa de la Luz.

No próprio destino, deslocar-se entre Isla Canela, Isla del Moral e Isla Cristina é simples. Muitos trajetos podem ser feitos a pé, de bicicleta ou de táxi por valores acessíveis, por exemplo cerca de 4 euros a 5 euros para trajetos curtos.

A Costa de la Luz é também famosa por ter preços de restaurantes e mercados mais amigáveis do que muitas zonas turísticas em Portugal, desde pratos de peixe grelhado a tapas e bebidas frescas, o que ajuda a manter um orçamento de férias controlado sem abrir mão de experiências memoráveis.