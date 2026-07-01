Férias por 240 euros: criadora de conteúdos revela como conseguiu viajar cinco dias para este destino paradisíaco
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Por apenas 240 euros é possível relaxar por cinco dias neste destino de águas cristalinas
Viajar sem gastar uma fortuna continua a ser o objetivo de muitos portugueses. Entre voos, alojamento e outras despesas, o orçamento pode facilmente disparar, mas há quem consiga encontrar verdadeiras oportunidades. Foi isso que aconteceu com a criadora de conteúdos Sofia Rebanda, conhecida no Instagram como @flytwoescape, que partilhou como fez uma escapadinha de cinco dias a Malta por apenas 240 euros por pessoa.
No vídeo publicado nas redes sociais, Sofia revela que este valor incluiu os voos de ida e volta e quatro noites de alojamento num resort de quatro estrelas junto ao mar.
"Fui a Malta por 240 euros. Boa estadia e vou mostrar-lhe como também pode ir", começa por dizer. "Eu e o meu namorado fizemos uma escapadinha de cinco dias até Malta por apenas 240 euros por pessoa. Este valor inclui voos de ida e volta e estadia num resort de quatro estrelas à beira-mar."
Segundo a criadora de conteúdos, os voos foram comprados diretamente no site da Ryanair, com partida de Lisboa, e custaram 115 euros por pessoa, enquanto o alojamento ficou por 125 euros por pessoa para quatro noites.
O hotel escolhido foi o Riviera Spa Resort, um alojamento de quatro estrelas localizado junto ao mar, com pequeno-almoço incluído, spa e piscinas.
"O resort encontrei-o a um preço incrível e ficou por 125 euros por quatro noites, com pequeno-almoço incluído, spa e piscinas", explica.
A melhor altura para visitar Malta
Para além de revelar quanto gastou, Sofia Rebanda partilhou que realizou a viagem no final de março de 2026, uma altura que considera ideal para conhecer o arquipélago.
Segundo explica, nesta época do ano há menos turistas, os preços são mais baixos e é possível visitar os principais pontos de interesse com maior tranquilidade.
Entre os locais que mais a impressionaram destacam-se a Blue Lagoon, na ilha de Comino, e Gozo, dois dos destinos mais procurados por quem visita Malta.
"O resort tem ótimos acessos à Blue Lagoon, em Comino, e a Gozo, que foram os sítios de que mais gostei. Por isso, só vai. Vai, só vai", conclui.