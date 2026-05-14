Parece um destino na Ásia, mas é "provavelmente a praia mais bonita de Portugal"

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Há destino que surpreendem à primeira vista, e a Praia do Seixal, na ilha da Madeira, é um deles. Com areia escura de origem vulcânica, montanhas verdes a cair sobre o mar e cascatas que parecem descer diretamente das rochas, este recanto natural é frequentemente descrito como um dos cenários mais impressionantes do país.

Situada na costa norte da Madeira, a Praia do Seixal destaca-se pelo contraste único entre o verde intenso da vegetação, o azul profundo do Atlântico e o preto da areia vulcânica. O resultado é uma paisagem que muitos visitantes comparam a destinos exóticos na Ásia ou até em ilhas do Pacífico.

O Seixal é conhecido por ser um destino calmo e relativamente preservado. O enquadramento natural é dominado por falésias cobertas de vegetação e pequenas quedas de água que desaguam diretamente na praia, criando um ambiente quase cinematográfico. É precisamente esta combinação rara que leva muitos viajantes, incluindo a criadora de conteúdos Isabel de Almeida, que o destacou num vídeo partilhado nas redes sociais, a considerarem o local “provavelmente a praia mais bonita de Portugal”.

Nos últimos anos, a Praia do Seixal tem ganho destaque nas redes sociais e em guias de viagem internacionais, tornando-se um dos spots mais fotografados da ilha da Madeira. Ainda assim, mantém um equilíbrio entre acessibilidade e natureza selvagem, o que contribui para o seu encanto.

Para quem procura um destino diferente em Portugal, longe das praias mais tradicionais do continente, o Seixal destaca-se como uma escolha difícil de igualar, com uma paisagem tão marcante que parece ter sido retirada diretamente de um postal.