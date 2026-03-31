Piscinas flutuantes e areia branca: esta praia é um sonho e é elogiada por quem a visita

Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

No coração do Alentejo, há um refúgio que prova que não é preciso ir até ao mar para aproveitar os dias quentes. A Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos, situada junto à albufeira da barragem com o mesmo nome, perto de Vila Ruiva, é uma das sugestões mais tranquilas para uma escapadinha de verão.

Com um extenso areal de areia fina e clara, este espaço convida a longas horas de descanso em plena natureza. Pensada para todas as idades, a praia destaca-se pelas duas piscinas flutuantes, uma dedicada a adultos e outra a crianças, garantindo segurança e conforto para famílias. Ao longo da margem, os chapéus de palha ajudam a criar zonas de sombra, essenciais nos dias de maior calor.

Mas há mais do que banhos de sol e mergulhos. A Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos oferece também várias infraestruturas para quem não dispensa atividade física, com campos preparados para futebol, andebol ou voleibol de praia. Tudo isto num cenário onde o tempo parece abrandar.

Para completar a experiência, o Boleta Restaurante Bar é uma paragem obrigatória. Com uma carta inspirada em sabores internacionais e horários alargados, é o local ideal para uma refeição descontraída ou um final de tarde com vista para a água.

Inserida no projeto do Ecopark do Alentejo Central, esta praia fluvial faz parte de uma aposta mais ampla na valorização da região. Entre as propostas futuras estão um centro náutico dedicado a desportos sustentáveis, áreas para autocaravanas, um centro de ciclismo e até uma torre de observação de aves.

Distinguida com Bandeira Azul, esta praia fluvial afirma-se como um dos segredos mais bem guardados do Alentejo. Um destino onde natureza, conforto e lazer se encontram, ideal para quem procura fugir à agitação e aproveitar o verão de forma mais calma.