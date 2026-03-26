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Viagens

Poucos conhecem este destino, mas é mais barato que o Algarve e tem praias de sonho

Este paraíso pouco conhecido é mais barato que o Algarve e tem praias incríveis
IOL
Há 2h e 32min
Procura praias de sonho em Portugal? Aqui as águas são cristalinas e a paisagem é de sonho

Sol, mar e preços que não assustam. Para quem ainda não decidiu onde passar as férias, a Bulgária pode ser uma das surpresas deste verão, com praias de água azul e custos muito abaixo de outros destinos europeus.

Com a chegada do verão, muitos portugueses começam a procurar destinos de praia que combinem beleza, bom clima e preços acessíveis. Nos últimos anos, a Bulgária tem vindo a destacar-se como uma alternativa cada vez mais popular, e mais barata, face a destinos tradicionais.

Localizada na costa do Mar Negro, a Bulgária oferece quilómetros de praias de areia dourada e águas calmas. Destinos como Sunny Beach ou Varna são conhecidos pelo ambiente animado, boas infraestruturas e preços bastante competitivos.

Já Nessebar, classificada como Património Mundial, combina praias com um cenário histórico único, ideal para quem procura uma experiência mais cultural sem abdicar do descanso à beira-mar.

Um dos maiores atrativos do destino é, sem dúvida, o preço.

No que diz respeito a voos, é possível encontrar viagens de ida e volta desde cerca de 200 a 300 euros, dependendo da época e da antecedência da reserva. Em períodos promocionais, os valores podem ser ainda mais baixos.

Benefícios exclusivos?
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Já o alojamento apresenta uma grande variedade de opções. Uma estadia económica pode começar nos 30 euros por noite, enquanto hotéis de categoria média rondam os 50 a 70 euros. Para quem procura mais conforto, existem também resorts com preços acessíveis quando comparados com outros destinos europeus.

A gastronomia búlgara é outro dos pontos fortes. Comer fora é significativamente mais barato do que em Portugal: uma refeição simples pode custar entre 10 e 15 euros, enquanto um jantar num restaurante poderá rondar os 20 euros por pessoa.

Além disso, produtos locais, mercados e comida de rua permitem reduzir ainda mais os custos, tornando o destino ideal para quem quer viajar sem ultrapassar o orçamento.

Com praias de qualidade, preços competitivos e uma oferta turística em crescimento, a Bulgária afirma-se como uma opção cada vez mais apelativa para férias de verão.

Para quem procura sol, mar e poupança, este destino europeu pode ser uma das melhores escolhas para 2026.

 

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