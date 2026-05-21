Praias extensas de areia branca e mar calmo: este é o refúgio preferido dos portugueses no verão

Parece um destino na Ásia, mas é "provavelmente a praia mais bonita de Portugal"

Nem toalha, nem cadeira: a novidade do Aldi que vai querer levar para a praia

Nem só de mar se fazem as praias portuguesas de sonho: já conhece este paraíso?

A apenas uma curta viagem do centro de Lisboa, Tróia é um dos destinos de verão mais procurados pelos portugueses, conhecida pelas suas extensas praias de areia branca, mar calmo e paisagens naturais praticamente intactas.

Para chegar a Tróia, a forma mais conhecida é apanhar o ferry a partir de Setúbal. Demora cerca de 15 a 25 minutos, dependendo do tipo de embarcação.

Os barcos fazem ligações regulares ao longo do dia e transportam tanto passageiros como veículos, sendo uma opção prática para quem quer explorar Tróia.

Em relação aos preços do ferry, o valor varia consoante o tipo de bilhete. Os bilhetes para passageiros a pé rondam os 5,50 euros por viagem. Já para quem leva carro, o valor varia em média entre os 20 e os 40 euros por trajeto, dependendo do tipo de veículo. Existem ainda opções mais económicas para bicicletas e tarifas diferenciadas para outros meios de transporte. Veja os preços aqui.

Depois de chegar, vai encontrar uma longa faixa de areia que se estende ao longo de vários quilómetros, com águas geralmente calmas e transparentes. A zona é ideal tanto para famílias como para quem procura um ambiente mais sossegado, longe das praias mais movimentadas da região.

Para além das praias, Tróia conta ainda com restaurantes, hotéis e várias opções de lazer, tornando-se um destino completo para escapadinhas de fim de semana ou férias mais longas.