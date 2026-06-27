Que tal jogar golfe numa estância de esqui? Os Alpes têm várias propostas

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Mundialmente famosas pelos desportos de Inverno, as estâncias de esqui nos Alpes, quer na Suíça quer na Áustria, estão a reinventar-se quando o inverno dá lugar à primavera e ao verão, e a neve deixa de ser a sua imagem de marca.

Tanto é que, aproveitando a procura cada vez maior por férias desportivas - já apelidadas de playcation, um misto de play (brincar) com vacations (férias) -, as estâncias têm-se transformado, nos meses mais quentes, em locais privilegiados para a prática de atividades ao ar livre, como caminhadas, corrida em trilhos ou ciclismo de montanha.

Mas nas deslumbrantes paisagens dos Alpes, também o golfe tem conquistado espaço, substituindo os esquis, e tornando-se uma das atrações de verão nos Alpes.

Os campos de golfe nas montanhas combinam paisagens deslumbrantes, hotéis de luxo e percursos surpreendentes. Assim, entre os Alpes suíços e austríacos, eis alguns campos de que pode usufruir se for apreciador desta modalidade desportiva.

Crans-Montana, Suíça

É considerado um dos destinos de golfe alpino mais prestigiados da Europa. Ali, está instalado o Golf Club Crans-sur-Sierre, sede do Omega European Masters, torneio do circuito masculino DP World Tour. Os campos de golfe estendem-se por florestas de prados, com a paisagem de Matterhorn e Valais Alps.

Enquanto no inverno este resort tem à disposição dos esquiadores cerca de 140 quilómetros de pistas, no verão os visitantes podem usufruir de extensos campos de golfe, bem como de um conjunto de infraestruturas centradas no bem-estar.

Andermatt, Suíça

Também nos Alpes suíços, Andermatt apresenta-se como um destino de luxo oferecendo um campo de golfe com 18 buracos que se estende pelo Vale Ursern. O campo complementa a extensa área de esqui do resort, usado no inverno, assim como as trilhas para caminhadas e ciclismo que atraem os entusiastas de atividades ao ar livre durante os meses mais quentes.

O The Chedi Andermatt, um dos hotéis e spas de luxo mais aclamados da Suíça, pode ser uma hipótese para os visitantes.

Bürgenstock Resort, Lago Lucerna, Suíça



O Bürgenstock Resort situa-se no Lago Lucerna, e aqui os hóspedes podem usufruir de um pitoresco campo alpino de nove buracos, onde a paisagem montanhosa cria o cenário ideal para um jogo memorável com vista para o lago. Além do golfe, os visitantes podem aproveitar o Spa Alpino, passear no histórico funicular ou explorar trilhas pelas montanhas, programas que tornam o resort a base ideal para uma escapadela de luxo com atividades ao ar livre .

Gstaad, Suíça

Conhecida mundialmente pelos chalés de luxo e estilo de vida exclusivo nas montanhas, Gstaad tornou-se um dos principais destinos de golfe de verão da Suíça. O Golfclub Gstaad-Saanenland é um exemplo disso. Com 18 buracos, oferece fairways impecáveis ​​rodeados por picos alpinos. As opções de caminhadas, ciclismo e bem-estar são outras possibilidades.

No Ultima Hotel Gstaad, o concierge pode organizar horários de jogo, transporte e aluguer de equipamentos, permitindo que os hóspedes façam uma escapadela alpina personalizada com base nas férias de golfe.

Kitzbühel, Áustria

Na Áustria, concretamente na zona do Tirol, Kitzbühel tornou-se um dos principais destinos de golfe do país. O resort tem quatro campos de golfe, mas existem muitos outros a poucos quilómetros de distância.

Os visitantes podem ainda aproveitar para passear no centro histórico da cidade, com os seus hotéis de luxo, restaurantes gourmet e a tradicional hospitalidade tirolesa. Em maio deste ano, o campo de Kitzbühel-Schwarzsee-Reith recebeu o maior evento de golfe da Áustria, o Austrian Alpine Open.

Zell am See-Kaprun, Áustria

Este é um dos resorts de quatro estações mais conhecidos da Áustria porque combina esqui com golfe à beira do lago. O Golfclub Zell am See tem 36 buracos e está localizado no sopé das montanhas. No final da primavera, e tudo no mesmo dia, os visitantes podem esquiar na pista de Kitzsteinhorn antes de descerem para jogar golfe. Se a isto juntar as caminhadas nas montanhas ou os desportos aquáticos no Lago Zell, este pode ser o local ideal para umas mini-férias.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders