"A viagem de comboio mais bonita de Portugal", segundo a imprensa internacional

Nem Formentera, nem Ibiza: para os espanhóis "a ilha mais bonita da Europa está em Portugal"

Portugal volta a ser destacado internacionalmente e, desta vez, por uma experiência ferroviária com paisagens deslumbrantes. A revista espanhola El Debate aponta a Linha do Douro como uma das viagens de comboio mais bonitas da Europa, colocando o Douro no radar de quem procura percursos únicos e autênticos.

Segundo a revista espanhola, esta viagem é ideal para quem procura uma escapadinha tranquila, especialmente na primavera. “Se tens um par de dias livres nesta Semana Santa, esquece o carro e vai até à estação de São Bento, no Porto”, escreve o El Debate, sublinhando não só a beleza da estação como o facto de ser o ponto de partida desta rota icónica.

A linha liga a cidade do Porto a Barca d’Alva, ao longo de mais de 200 quilómetros, mas o percurso mais recomendado, de acordo com a publicação, é o que vai até ao Pocinho, no coração do Alto Douro. Pelo caminho, os passageiros são brindados com paisagens únicas, onde o rio Douro acompanha quase todo o trajeto.

“O segredo desta viagem é que, a partir da paragem de Peso da Régua, a linha cola-se ao rio e já não o larga”, descreve a revista, acrescentando que durante mais de uma hora é possível observar vinhas em socalcos que “parecem penduradas no céu”.

Outro ponto de destaque é a paragem no Pinhão, considerada uma das estações mais bonitas do país. A revista El Debate refere que o local é perfeito para uma pausa: “É ideal para sair, caminhar uns minutos e entrar numa das quintas para provar um vinho do Porto ou um vinho do Douro com vista para o rio”.

Além da paisagem, a publicação elogia também o custo acessível da viagem e a experiência autêntica: “O bilhete não é caro (…) e o comboio tem esse ponto romântico de viajar à janela, a ver passar os barcos rabelos”.

A gastronomia da região também não passa despercebida, com destaque para pratos típicos como o cabrito assado e o bacalhau, frequentemente servidos nas tabernas locais.

Para a revista espanhola, esta é uma verdadeira experiência de “slow travel”, ideal para apreciar sem pressas uma das regiões mais emblemáticas do país. Não por acaso, o Alto Douro Vinhateiro é classificado como Património da Humanidade, reforçando o valor desta viagem que continua a conquistar a imprensa internacional.