Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Viagens

"A viagem de comboio mais bonita de Portugal", segundo a imprensa internacional

Imprensa espanhola destaca uma viagem ferroviária em Portugal como uma das mais bonitas da Europa
IOL
Há 1h e 25min
Viagem no Comboio Presidencial
Viagem no Comboio Presidencial
Foto: Mafalda Agante
Nem Formentera, nem Ibiza: para os espanhóis "a ilha mais bonita da Europa está em Portugal"

Portugal volta a ser destacado internacionalmente e, desta vez, por uma experiência ferroviária com paisagens deslumbrantes. A revista espanhola El Debate aponta a Linha do Douro como uma das viagens de comboio mais bonitas da Europa, colocando o Douro no radar de quem procura percursos únicos e autênticos.

Segundo a revista espanhola, esta viagem é ideal para quem procura uma escapadinha tranquila, especialmente na primavera. “Se tens um par de dias livres nesta Semana Santa, esquece o carro e vai até à estação de São Bento, no Porto”, escreve o El Debate, sublinhando não só a beleza da estação como o facto de ser o ponto de partida desta rota icónica.

A linha liga a cidade do Porto a Barca d’Alva, ao longo de mais de 200 quilómetros, mas o percurso mais recomendado, de acordo com a publicação, é o que vai até ao Pocinho, no coração do Alto Douro. Pelo caminho, os passageiros são brindados com paisagens únicas, onde o rio Douro acompanha quase todo o trajeto.

“O segredo desta viagem é que, a partir da paragem de Peso da Régua, a linha cola-se ao rio e já não o larga”, descreve a revista, acrescentando que durante mais de uma hora é possível observar vinhas em socalcos que “parecem penduradas no céu”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Outro ponto de destaque é a paragem no Pinhão, considerada uma das estações mais bonitas do país. A revista El Debate refere que o local é perfeito para uma pausa: “É ideal para sair, caminhar uns minutos e entrar numa das quintas para provar um vinho do Porto ou um vinho do Douro com vista para o rio”.

Além da paisagem, a publicação elogia também o custo acessível da viagem e a experiência autêntica: “O bilhete não é caro (…) e o comboio tem esse ponto romântico de viajar à janela, a ver passar os barcos rabelos”.

A gastronomia da região também não passa despercebida, com destaque para pratos típicos como o cabrito assado e o bacalhau, frequentemente servidos nas tabernas locais.

Para a revista espanhola, esta é uma verdadeira experiência de “slow travel”, ideal para apreciar sem pressas uma das regiões mais emblemáticas do país. Não por acaso, o Alto Douro Vinhateiro é classificado como Património da Humanidade, reforçando o valor desta viagem que continua a conquistar a imprensa internacional.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Nem Formentera, nem Ibiza: para os espanhóis "a ilha mais bonita da Europa está em Portugal"
Todos querem mergulhar aqui: esta piscina oceânica portuguesa de acesso livre é elogiada pelos turistas
Estas ilhas paradisíacas são o Algarve que os turistas (e muitos portugueses) ainda não conhecem
Para onde vão viajar os portugueses na Páscoa? Maioria procura sol e calor
Cidade portuguesa ganha destaque na imprensa britânica: uma semana de férias por menos de 400 euros
Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros
Mais Vistos
00:04:05
Secret Story
Inédito: Esta foi a reação de Ariana ao acordar e ver Eva e Diogo na mesma cama
tvi
00:01:18
Secret Story
Diogo acorda ao lado de Eva. Mas há um detalhe que lembra as noites com Ariana
tvi
00:02:49
Secret Story
Diogo confirma que Ariana lhe tocou nas partes íntimas. Veja a reação de Eva
tvi
00:03:33
Secret Story
O que se passou com Ariana durante a noite? João faz revelação: «A tremer, com suores frios…»
tvi
Destaques IOL
Férias
Todos querem mergulhar aqui: esta piscina oceânica portuguesa de acesso livre é elogiada pelos turistas
Saude
Fazer este exercício queima mais gordura do que uma caminhada normal, garante especialista
Imprensa espanhola
Nem Formentera, nem Ibiza: para os espanhóis "a ilha mais bonita da Europa está em Portugal"
Mudança da hora
Na madrugada de domingo vai ter de acertar o seu relógio. Saiba como
away
Mais Lidas
Rita Guerra
A "filha" de Manuel Luís Goucha e Rita Guerra já tem 19 anos. E é a cara da mãe
Bruna Gomes
As reações de Bruna Gomes, em direto, à revelação do segredo de Eva. O vídeo está a correr Mundo: «A outra a fingir que não sabe…»
Dois às 10
Após descobrir relação de Eva e Diogo, Hélder expõe atitude de Ariana que passou despercebida
tvi
Famosos
Finalista de "Secret Story" prestes a receber bebé: veja quem é... e surpreenda-se!
selfie
Imprensa espanhola
Nem Formentera, nem Ibiza: para os espanhóis "a ilha mais bonita da Europa está em Portugal"
Combustíveis
Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis
cnn