BBC inclui cidade portuguesa entre os melhores destinos para viajar em 2026 (e não é Lisboa nem Porto)

Imprensa espanhola destaca uma cidade histórica portuguesa como um dos destinos imperdíveis para 2026.
Hoje às 10:46
Portugal volta a ter destaque no panorama internacional do turismo: a cidade de Guimarães, considerada a cuna do país, foi recentemente elogiada pela imprensa espanhola como um dos melhores destinos para visitar em 2026. Segundo a BBC, a cidade combina história, cultura contemporânea e sustentabilidade, tornando-se “uma das surpresas mais agradáveis da Europa”.

A poucos minutos do Porto, Guimarães mantém o seu centro medieval preservado, com ruas empedradas, praças históricas, palácios e uma grande oferta gastronómica que vai desde restaurantes premiados com estrelas Michelin até bares de comida informal e cerveja artesanal.

Sobre o centro histórico, a imprensa destacou que “é um labirinto encantador de ruas e praças que transporta os visitantes para outra época, sem perder o ritmo da vida moderna”. Nas imediações, o sítio arqueológico de Citânia de Briteiros oferece uma viagem ao século IX a.C., com um impressionante assentamento no topo de uma colina.

Mas a cidade não é apenas história. Guimarães possui uma energia jovem e criativa, devido à sua condição de cidade universitária histórica, com quase metade da população com menos de 30 anos. A BBC refere que “a mistura entre património medieval e cultura contemporânea dá à cidade uma vitalidade única, onde galerias futuristas e museus em antigos claustros convivem com espaços alternativos em fábricas desativadas”.

Em 2026, Guimarães celebra 25 anos do estatuto de Património Mundial da UNESCO e foi nomeada Capital Verde da Europa, um reconhecimento do trabalho da cidade em sustentabilidade ao longo das últimas duas décadas. Como sublinha a imprensa, “Guimarães prova que é possível combinar história, inovação e cuidado ambiental num só destino”.

