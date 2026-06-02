"Dos mais originais do mundo": Imprensa espanhola elogia camping português em "ilha paradisíaca"

Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

Esta praia portuguesa tem uma capela no topo da colina e uma paisagem de sonho

Esta piscina enche-se de água do mar e já está aberta: a alternativa aos dias de trânsito para a praia

Esqueça o México: esta praia tem água a quase 30 graus e é muito mais perto

A imprensa espanhola voltou a pôr os olhos em Portugal e destacou um destino algarvio que classificou como "um dos campings mais originais do mundo", localizado numa autêntica "ilha paradisíaca". Segundo a edição espanhola do Huffington Post, "as praias desta ilha oferecem paisagens espetaculares, marcadas por extensos areais de areia branca e águas de um azul invejável".

O destino em causa é a ilha da Armona, situada na Olhão e acessível através de uma curta viagem de barco de cerca de 15 minutos. Sem circulação automóvel, a ilha preserva uma atmosfera tranquila e quase intocada. Com pequenas habitações espalhadas pelas suas ruas e uma oferta reduzida de bares e restaurantes, os dias passam, sobretudo, entre mergulhos e momentos de descanso à beira-mar.

A publicação espanhola destaca ainda o parque de campismo da ilha, considerado "único" pela sua localização privilegiada em pleno parque natural. A cerca de 200 metros da praia, o espaço disponibiliza alojamentos equipados com Wi-Fi, zonas para churrascos e um parque infantil, reunindo condições para umas férias em contacto direto com a natureza.

Não é a primeira vez que a Armona conquista elogios. O IOL já tinha considerado este destino como 'as Maldivas portuguesas', graças às suas águas cristalinas e à paisagem preservada que continua a atrair visitantes nacionais e estrangeiros.