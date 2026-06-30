"É um verdadeiro oásis": Imprensa espanhola destaca praia portuguesa

Praia de Areabrava: um paraíso a uma hora de Portugal

Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

Entre falésias douradas e águas cristalinas, esta praia portuguesa parece saída de um postal

Esta praia de águas cristalinas parece saída das Caraíbas e fica mesmo aqui ao lado

Influencer mostra como a roupa do Lidl dá para ir ao escritório, à praia e à discoteca. E fica incrível

Há uma piscina de água salgada aquecida a 29 ºC no meio da praia e a entrada é gratuita

Portugal continua a conquistar a imprensa internacional pelos seus destinos menos conhecidos. Nos últimos meses, vários meios de comunicação estrangeiros têm dado destaque a praias, aldeias e recantos portugueses que passam, muitas vezes, despercebidos aos próprios nacionais. Desta vez, foi uma praia fluvial no Alentejo a merecer elogios.

A praia fluvial das Azenhas d'El Rei, localizada no concelho de Alandroal, foi destacada pelo jornal espanhol El Confidencial, que a descreve como "um verdadeiro oásis para quem procura escapar ao calor, principalmente durante os meses de verão".

Na publicação, os jornalistas espanhóis sublinham a qualidade do espaço, recordando que a praia foi inaugurada há poucos anos e que "desde então não parou de receber elogios". O artigo destaca ainda o facto de ostentar a Bandeira Azul, distinção atribuída às praias que cumprem critérios de excelência ambiental, qualidade da água, segurança e serviços.

Outro dos aspetos elogiados é a acessibilidade. O site espanhol El Confidencial considera as Azenhas d'El Rei "um ótimo refúgio para famílias", destacando os acessos adaptados para carrinhos de bebé e pessoas com mobilidade reduzida.

"O acesso é muito simples, pois é feito por passadeiras de madeira até à área de areia fina ou até à área relvada. Este lugar tem tudo o que precisa para um ótimo dia na praia, com salva-vidas, restaurante com esplanada, chuveiros e áreas de piquenique", pode ler-se no artigo.

Com águas calmas e uma envolvente natural, a praia fluvial das Azenhas d'El Rei continua, assim, a somar elogios além-fronteiras, afirmando-se como uma alternativa para quem procura fugir às praias mais concorridas durante o verão.

Percorra a galeria acima para ver como é a praia.