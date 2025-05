Parece Ibiza ou Maiorca, mas não é uma ilha e fica muito mais perto de nós

Águas azul turquesa, ruas encantadoras, enseadas secretas e uma gastronomia que nos transporta para o melhor do Mediterrâneo. Existe uma vila que não é nem Ibiza nem Maiorca, mas tem mais charme e não implica sair da Península Ibérica.

Situada na província de Alicante, entre Calpe e Xàbia, Moraira faz parte do município de Teulada e pertence à região da Marina Alta. Protegida pelas serras de Bernia e do Montgó, esta vila beneficia de um microclima ameno durante todo o ano, ideal para quem quer relaxar e aproveitar as férias com descanso.

Se há algo que define Moraira é a beleza das suas praias. O Portet, uma pequena baía de águas cristalinas e areia fina, é perfeito para quem quer nadar calmamente ou praticar paddle surf. Com um ambiente familiar e protegido, é uma das praias mais queridas por locais e turistas.

Mas há mais para descobrir: enseadas como L’Andragó ou Cap Blanc são autênticos postais vivos, onde o contraste entre a rocha calcária e o azul profundo do mar nos deixa sem palavras.

Moraira é um destino que ainda passa despercebido a muitos, mas que conquista todos os que por lá passam. Se está à procura de um sítio com paisagens incríveis e que dê para relaxar, então já sabe para onde marcar a próxima viagem.

