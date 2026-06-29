Escorregas e piscinas: um dos parques aquáticos mais conhecidos do centro do país já abriu para o verão

Esqueça os resorts lá fora: este tudo incluído com piscinas e escorregas fica no centro do país

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Portugal que muitos portugueses desconhecem: esta piscina enche-se de água vinda da nascente de um rio

Há uma piscina de água salgada aquecida a 29 ºC no meio da praia e a entrada é gratuita

Com a chegada do verão e das férias escolares, muitas famílias começam à procura de destinos onde possam combinar descanso, diversão e conforto num único espaço. Para quem pretende ficar em Portugal, há uma opção que já abriu portas para mais uma época balnear e promete dias preenchidos entre mergulhos, escorregas aquáticos e momentos de relaxamento.

Localizado em Vieira de Leiria, o Hotel Cristal Vieira Praia & Spa volta a receber hóspedes, afirmando-se como uma das sugestões para umas férias em família junto ao mar. Situado a poucos metros da Praia da Vieira, o hotel reúne alojamento e várias infraestruturas de lazer pensadas para adultos e crianças.

Entre os principais atrativos encontram-se as piscinas interior e exterior, os escorregas aquáticos, as zonas dedicadas aos mais pequenos e um spa, ideal para quem procura momentos de descanso durante a estadia.

Um dos grandes destaques continua a ser a ligação ao Mariparque, parque aquático que já se encontra aberto ao público. Durante a época de verão, o espaço funciona diariamente das 10h00 às 19h00, sendo que as pistas aquáticas encerram às 18h30, permitindo aos visitantes aproveitar um dia completo de diversão.

Para quem pretende visitar apenas o parque aquático, os preços em 2026 variam consoante a idade e o horário de entrada. O bilhete de adulto custa 20 euros para o dia inteiro ou 17 euros para o período da tarde. Já as crianças entre os 4 e os 9 anos e os seniores com mais de 65 anos beneficiam de tarifas a partir dos 14 euros.

Além das áreas de lazer, o Hotel Cristal Vieira Praia & Spa dispõe de restaurante, bar, espaços de bem-estar e quartos de diferentes tipologias, alguns com vista para o mar e outros para a paisagem envolvente da região.

Quanto aos preços do alojamento, o valor da estadia varia consoante a época do ano e o regime escolhido. Em média, uma noite ronda entre os 80 e os 150 euros por quarto, podendo incluir pequeno-almoço ou, em determinadas campanhas promocionais, opções de tudo incluído.

Para quem ainda não decidiu o destino das férias, o Hotel Cristal Vieira Praia & Spa e o Mariparque surgem como uma opção para desfrutar de dias de descanso e diversão sem sair de Portugal.