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Parque Aquático de Amarante
Parque Aquático de Amarante

Fica em Portugal e é dos mais bonitos do mundo: veja como este parque aquático é incrível
IOL
Há 3h e 23min
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Para os fãs de parques aquáticos, temos uma sugestão para este verão

Para quem adora parques aquáticos, o Parque Aquático de Amarante é uma excelente sugestão para este verão. Situado numa montanha com vista para o rio Tâmega, este espaço oferece diversão para todas as idades, com uma paisagem natural deslumbrante à volta.

Entre 30 de maio e 14 de setembro, o parque convida visitantes a experimentarem diversas atrações. Entre elas estão a piscina de ondas, com festas de espuma diárias, escorregas e pistas rápidas, além do Turbolance, pensado para os mais aventureiros.

Os mais pequenos também têm espaço garantido, com piscinas próprias, sprays de água e escorregas adaptados à sua diversão.

Fique a conhecer este espaço na galeria acima.
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