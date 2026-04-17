Fica em Portugal e é dos mais bonitos do mundo: veja como este parque aquático é incrível
Mais 5 sugestões
Para os fãs de parques aquáticos, temos uma sugestão para este verão
Para quem adora parques aquáticos, o Parque Aquático de Amarante é uma excelente sugestão para este verão. Situado numa montanha com vista para o rio Tâmega, este espaço oferece diversão para todas as idades, com uma paisagem natural deslumbrante à volta.
Entre 30 de maio e 14 de setembro, o parque convida visitantes a experimentarem diversas atrações. Entre elas estão a piscina de ondas, com festas de espuma diárias, escorregas e pistas rápidas, além do Turbolance, pensado para os mais aventureiros.
Os mais pequenos também têm espaço garantido, com piscinas próprias, sprays de água e escorregas adaptados à sua diversão.
Fique a conhecer este espaço na galeria acima.
RELACIONADOS