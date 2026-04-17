Fica em Portugal e é dos mais bonitos do mundo: veja como este parque aquático é incrível

Ilha de piratas, insufláveis e parque aquático: este é o plano perfeito para as férias de verão em família

É mais barato do que a Disneyland e fica perto de nós: este parque temático é ideal para todas as famílias

Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

Piscinas flutuantes e areia branca: esta praia é um sonho e é elogiada por quem a visita

Para quem adora parques aquáticos, o Parque Aquático de Amarante é uma excelente sugestão para este verão. Situado numa montanha com vista para o rio Tâmega, este espaço oferece diversão para todas as idades, com uma paisagem natural deslumbrante à volta.

Entre 30 de maio e 14 de setembro, o parque convida visitantes a experimentarem diversas atrações. Entre elas estão a piscina de ondas, com festas de espuma diárias, escorregas e pistas rápidas, além do Turbolance, pensado para os mais aventureiros.

Os mais pequenos também têm espaço garantido, com piscinas próprias, sprays de água e escorregas adaptados à sua diversão.

Fique a conhecer este espaço na galeria acima.