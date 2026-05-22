Já há data para reabrir! Fica em Portugal um dos melhores parque aquáticos de montanha do mundo

Um dos melhores parques aquáticos de montanha do mundo está em Portugal. Já o conhece?

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Com os dias quentes a aproximarem-se, começam também as escapadinhas em família e os programas refrescantes para o verão. E há um espaço no Norte do país que promete voltar a atrair milhares de visitantes com escorregas radicais, piscina de ondas e muitas atividades para todas as idades: o Parque Aquático de Amarante.

Localizado em Amarante, com vista para o rio Tâmega, o parque reabre entre 30 de maio e 14 de setembro e conta com mais de 20 atrações, desde zonas infantis até diversões mais radicais para os mais aventureiros.

Entre as atrações mais populares destacam-se a piscina de ondas, as festas de espuma diárias, o Monster Lótus, o Fast Mountain, o Vertigem e várias pistas rápidas e escorregas aquáticos. Há ainda áreas dedicadas às crianças, com piscinas adaptadas, sprays de água e escorregas próprios para os mais pequenos.

Uma das vantagens apontadas por muitos visitantes é o facto de ser permitido entrar com comida e bebidas no recinto, embora existam também vários restaurantes e menus no parque a partir de cerca de 6 euros.

Os bilhetes para adultos custam entre 25,90 euros e 26,90 euros na bilheteira, dependendo da época. No entanto, quem comprar online consegue preços mais baixos, com entradas desde 18 euros. Já os bilhetes para crianças e seniores começam nos 16,90 euros.

O espaço conta ainda com estacionamento privado para carros, motas, autocarros e autocaravanas, além de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Para quem pretende prolongar a experiência, existe também uma zona de alojamento junto ao parque, com chalés equipados com cozinha, televisão, sofá, casa de banho privada e pequeno-almoço incluído. Os preços começam nos 70 euros por noite.

Situado a cerca de 40 minutos do Porto e a uma hora de Braga, este parque aquático continua a afirmar-se como uma das sugestões mais procuradas para refrescar os dias de verão em Portugal.