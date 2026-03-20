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É mais barato do que a Disneyland e fica perto de nós: este parque temático é ideal para todas as famílias

Com parque aquático, tirolesa, videojogos e espetáculos, esta é a alternativa ideal à Disneyland
IOL
Hoje às 11:46
Águas cristalinas e vistas de tirar o fôlego: esta piscina está entre as 14 mais bonitas do mundo

Se a Disneyland Paris é um sonho caro e distante, há uma alternativa a menos de duas horas de voo de Portugal que combina magia, diversão e preços mais acessíveis: o Magic Robin Hood, em Alfaz del Pi, perto de Benidorm, Espanha.

Ao entrar no resort, somos transportados para a era medieval. A arquitetura recria a floresta de Sherwood e a vila de Nottingham, enquanto cada canto do parque convida a aventuras dignas de Robin dos Bosques.

Diversão para todas as idades

O Magic Robin Hood oferece um gigantesco parque aquático com piscinas temáticas, escorregas e zonas interativas como o Waterplay Splash e a Dragon’s Race Lagoon. Para os mais aventureiros, há circuitos de arborismo, escalada, tirolesa e até batalhas de laser tag.

Os fãs de videojogos têm à disposição a Game Experience Hall, com realidade virtual, simuladores de Fórmula 1 e consolas de última geração como Nintendo, PlayStation e Xbox.

Enquanto as crianças se divertem sob supervisão, os adultos podem relaxar em áreas exclusivas como o Lady Marian Spa e o Crusades Chill Out Lounge.

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Gastronomia e conforto medieval

O resort oferece alojamentos temáticos, mas confortáveis, com quartos espaçosos e terraço. No plano Ultra All-Inclusive, os hóspedes têm acesso a restaurantes temáticos:

  • Friar Tuck’s Inn – grelhados
  • Robin Forest Café – pratos americanos
  • Arrocería – arrozes típicos da região

E para os lanches rápidos, há serviço de entrega de pizzas direto nas cabanas, a qualquer hora.

Espetáculos e experiências únicas

O Magic Robin Hood não se limita às atrações físicas. O resort apresenta jantares medievais com duelos de cavaleiros, espetáculos de magia e eventos interativos com personagens da lenda de Robin Hood.

Quem optar pelo pacote Ultra All-Inclusive ainda ganha acesso gratuito a parques como Terra Natura e Aqua Natura, além de descontos em experiências como patinagem no gelo e desafios de realidade virtual.

Comparado com a Disneyland, o Magic Robin Hood Holiday Park oferece uma experiência igualmente mágica, mas mais acessível e próxima de Portugal. Para organizar a viagem, basta procurar voos diretos Lisboa-Alicante no Google Flights e encontrar as melhores datas e preços

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