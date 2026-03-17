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Viagens

Praia ou piscina? Este oásis fica em Portugal e junta os dois num só sítio

Esta é mais uma sugestão para guardar na lista de planos para quando chegar o calor. Falamos da piscina de água azul-turquesa a que se chama também praia
IOL
Há 2h e 58min
Águas cristalinas e uma paisagem de sonho: esta ilha portuguesa uniu-se à terra com o tempo e criou um paraíso

Se sempre sonhou com uma experiência de praia digna de hotel cinco estrelas, mas sem gastar uma fortuna em viagens ou estadias, a Piscina Praia de Castelo Branco é o destino perfeito para a sua família. Aberta de junho a setembro (confirme as datas no site oficial), este complexo é um refúgio ideal para os dias quentes.

Situada em Castelo Branco, esta piscina oferece quatro mil metros quadrados de água cristalina, trazendo a sensação de praia para o interior do país. É o local perfeito para mergulhos relaxantes, banhos de sol ou simplesmente aproveitar momentos de lazer em família.

O espaço funciona das 9h00 às 19h30, garantindo tempo suficiente para desfrutar da água, estender a toalha ao sol ou mesmo tirar uma sesta à sombra. Para quem chega de carro, há 750 lugares de estacionamento, e os mil cacifos permitem guardar todos os pertences com segurança.

Além da água, a área relvada é ideal para relaxar, enquanto os mais ativos podem divertir-se no campo de jogos em areia. Para maior conforto, há 50 cadeiras e toldos disponíveis para aluguer.

Benefícios exclusivos?
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No final do dia, os visitantes podem utilizar os balneários com capacidade para mil pessoas, permitindo tomar banho e sair renovados, sem marcas de cloro ou cabelo desalinhado.

Quanto aos preços (referência do ano anterior, consultáveis no site da autarquia):

  • Adultos: 4,80 €
  • Maiores de 65 anos: 3,80 €
  • Crianças dos 5 aos 11 anos: 3,20 €

A Piscina Praia de Castelo Branco é, assim, o destino ideal para quem procura um dia de lazer completo, sol, água e diversão, sem precisar de viajar até à costa.

 

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