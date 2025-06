Há uma praia portuguesa no top das melhores da Forbes. E não fica no Algarve

Entre as praias de Portugal, há uma que acaba de conquistar um lugar entre as mais bonitas da Europa – e a escolha foi destacada pela prestigiada revista Forbes.

Trata-se da Praia da Galé-Fontaínhas, situada no concelho de Grândola, no Alentejo, que integra o ranking das dez praias mais bonitas da Europa elaborado pela organização European Best Destinations (EBD), com base nos votos de milhares de viajantes de todo o mundo.

Com areias douradas, águas cristalinas e um ambiente praticamente intocado, esta praia portuguesa foi considerada uma das mais deslumbrantes do continente, destacando-se pela sua beleza natural e tranquilidade.

A Galé-Fontaínhas é uma praia selvagem e tranquila, perfeita para quem procura sossego longe das zonas balneares mais movimentadas. Localiza-se na zona intermédia do extenso arco litoral que liga Tróia a Sines, sendo um areal contínuo ideal para longos passeios junto ao mar.

Durante a época balnear, conta com apoio de praia, incluindo vigilância, comunicações de emergência, sanitários e manutenção do areal. O acesso é feito através do Parque de Campismo da Galé, sendo o estacionamento junto à praia algo limitado - o ideal é chegar cedo.

A inclinação da zona de banhos é suave, tornando o mergulho acessível e seguro. Nos meses de verão, a temperatura da água varia entre os 16 °C e os 19 °C. Esta praia é também reconhecida pela sua qualidade ambiental, distinguida com o galardão Qualidade de Ouro, o que reforça o seu valor enquanto destino sustentável e bem preservado.

A poucos quilómetros, a vila de Grândola convida à descoberta da gastronomia regional, onde se destacam pratos como as migas alentejanas e a tradicional açorda de pão, típicos sabores do sul do país.