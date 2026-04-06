Uma das viagens mais bonitas de Portugal pode fazer-se por menos de 15 euros. As imagens falam por si

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Viajar em Portugal não tem de ser sinónimo de gastar muito dinheiro. Com tantas opções acessíveis, é possível descobrir paisagens únicas e experiências memoráveis sem sair do país e, muitas vezes, por menos do que se imagina. Entre escapadinhas económicas e roteiros pouco explorados, há viagens que parecem de luxo, mas que continuam ao alcance de praticamente qualquer carteira.

Foi precisamente isso que mostrou a criadora de conteúdos Filipa Rodrigues, ao partilhar uma viagem de comboio pelo Douro que rapidamente chamou a atenção nas redes sociais. Considerada por muitos como uma das mais bonitas de Portugal, esta experiência combina natureza, tranquilidade e vistas de cortar a respiração, tudo a preços bastante acessíveis.

O percurso foi feito entre Porto-Campanhã e o Pinhão, a bordo do conhecido Comboio Miradouro, que percorre a emblemática Linha do Douro. Ao longo do trajeto, o comboio acompanha de perto o rio e atravessa paisagens marcadas por vinhedos, criando a sensação de estar dentro de um verdadeiro postal vivo.

Além da beleza natural, um dos grandes destaques desta viagem é o preço. Os bilhetes de InterRegional tornam a experiência ainda mais apelativa: cerca de 10 euros até à Régua, aproximadamente 12,50 euros até ao Pinhão e cerca de 14,50 euros até ao Pocinho, para quem quiser fazer o percurso completo.

Para aproveitar ao máximo a viagem, a criadora de conteúdos partilha uma dica essencial: escolher as carruagens vermelhas. São as mais icónicas do Comboio Miradouro, com janelas amplas que permitem desfrutar melhor da paisagem e até sentir a brisa do Douro ao longo do caminho, perfeitas para quem quer registar o momento ou simplesmente absorver a experiência.