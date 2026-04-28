Está quase a abrir a incrível praia portuguesa com piscina gigante de ondas

Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

Poucos conhecem este destino, mas é mais barato que o Algarve e tem praias de sonho

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Piscinas flutuantes e areia branca: esta praia é um sonho e é elogiada por quem a visita

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Já é oficial: a Praia Fluvial das Rocas, em Castanheira de Pera, reabre portas no próximo dia 30 de maio e promete voltar a ser um dos destinos mais procurados do verão. O espaço estará em funcionamento até 13 de setembro, pronto para receber milhares de visitantes à procura de sol, água e natureza, sem necessidade de grandes viagens.

Com quase um quilómetro de extensão, esta praia fluvial destaca-se por oferecer uma experiência semelhante à de um resort, mas em pleno interior do país. Desde a sua inauguração, em 2005, já conquistou os portugueses e atrai, todos os anos, cerca de 100 mil visitantes.

Onde fica?

A Praia das Rocas localiza-se em Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, rodeada pela paisagem natural da serra da Lousã. O cenário combina água, verde e tranquilidade, tornando-se especialmente apelativo para famílias.

O que tem de especial?

O grande destaque vai para a maior piscina de ondas do país, com 2100 m². O espaço inclui ainda uma albufeira, uma ponte e uma pequena ilha no centro, perfeita para relaxar ao sol. É um ambiente pensado tanto para diversão como para descanso.

Que atividades se podem fazer?

Para além dos mergulhos, há várias opções: passeios de barco a remos, gaivotas e stand-up paddle. Os mais aventureiros podem ainda experimentar atividades como slide, escalada ou rapel.

Dá para ficar alojado?

Sim. Para quem vem de mais longe, existe o complexo turístico Villa Praia, dentro do recinto, com bungalows e quartos no Parque Azul. Uma solução prática para aproveitar ao máximo a experiência.

Quanto custa?

Os bilhetes têm preços a partir de 10 euros para adultos e 8 euros para crianças entre os 6 e os 10 anos. Há também um bilhete familiar (dois adultos e duas crianças) desde 28 euros. As entradas podem ser compradas online.

Como chegar?

Castanheira de Pera é de fácil acesso através de várias vias, como o IC8, IC3, A13, A23 e A1. Fica a cerca de 30 minutos de Pombal, 40 minutos de Coimbra e Tomar, e a menos de duas horas de Lisboa e Porto.

Com a abertura marcada e o calor a aproximar-se, a Praia das Rocas volta a afirmar-se como uma das apostas seguras para quem procura um verão diferente, com água, natureza e muita animação.