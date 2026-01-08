Facebook Instagram
Descobrimos uma praia de sonho que fica a 1h30 de Portugal (e não precisa de ir de avião)

Areia fina, mar calmo e a viagem demora menos de duas horas de Portugal
IOL
Hoje às 11:20
É mais barato do que ir para o Algarve: o destino perfeito para as suas férias de 2026 está aqui

Se procura um refúgio de sonho a pouca distância de Portugal, temos uma sugestão que vem de quem percebe do assunto: os criadores de conteúdos de viagens @dianaefilipee revelaram nas redes sociais uma verdadeira joia escondida na Galiza, a Playa Areacova, localizada no concelho de Cangas, a apenas 1h20 de Braga.

Esta praia destaca-se pela areia branca e fina e por águas cristalinas e tranquilas, perfeitas para quem gosta de mergulhar sem grandes ondas. Uma das surpresas, segundo o casal, é a temperatura da água, mais amena do que seria de esperar do norte da Península Ibérica, permitindo desfrutar do mar sem aquele choque térmico que até “dói nos pés”.

Como chegar

De carro a partir do Porto, a viagem dura cerca de 1h30. O percurso passa pela A3 até Valença, entra-se em Espanha por Tui e continua pela AP-9 e VG-4.6 até Cangas. A viagem é fácil e panorâmica, com paisagens que valem a pena apreciar. Para uma opção mais sustentável, é possível ir de comboio até Vigo, apanhar o ferry até Cangas e depois seguir de táxi ou autocarro até à praia.

O acesso à Playa Areacova é simples, mas há um detalhe a ter em conta: o parque de estacionamento fica a cerca de 10 minutos a pé da praia. A recomendação é chegar cedo para garantir lugar e evitar imprevistos.

Para os que gostam de explorar, há ainda surpresas: à direita da praia, depois das rochas, um caminho de terra batida leva a outras pequenas praias igualmente encantadoras e tranquilas.

E porque um dia de praia sabe sempre melhor com boa comida, há um restaurante mesmo em frente ao areal, perfeito para um almoço descontraído ou um café ao fim da tarde, com uma vista privilegiada sobre o mar.

