Esqueça o México: esta praia tem água a quase 30 graus e é muito mais perto

Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

Praias extensas de areia branca e mar calmo: este é o refúgio preferido dos portugueses no verão

Esta praia portuguesa tem uma capela no topo da colina e uma paisagem de sonho

Esta piscina enche-se de água do mar e já está aberta: a alternativa aos dias de trânsito para a praia

O paraíso não fica apenas no estrangeiro: esta praia portuguesa tem água azul-turquesa e areia branca

Quando se pensa em praias paradisíacas, destinos como Cuba ou o México costumam surgir em primeiro lugar. No entanto, existem alternativas mais próximas e económicas, e uma delas fica na Europa, em Chipre.

Falamos da praia de Nissi, localizada perto da pitoresca localidade de Agia Napa, considerada uma das joias do Mediterrâneo e distinguida como uma das melhores praias da Europa em 2024 pela seguradora britânica Quotezone.

Com cerca de 600 metros de extensão, esta praia destaca-se pela areia dourada, águas cristalinas e, sobretudo, pela temperatura elevada do mar durante grande parte do ano. Em agosto, a água pode atingir os 28 a 29 graus, enquanto nos meses de junho e setembro varia entre os 24 e 27 graus. Mesmo em outubro, mantém-se acima dos 25 graus.

Além disso, as águas calmas e protegidas do vento tornam este destino especialmente atrativo para famílias com crianças e para quem procura praticar desportos aquáticos. A praia conta ainda com Bandeira Azul e vigilância de nadadores-salvadores entre abril e outubro.

Um verão quente e prolongado

O verão nesta região é marcado por temperaturas elevadas e noites quentes. Julho é o mês mais quente, com máximas médias de 32 graus e mínimas de 24, garantindo um clima estável e ideal para férias prolongadas.

Onde ficar

A região oferece várias opções de alojamento, desde hotéis económicos a unidades de luxo. É possível encontrar quartos duplos a partir de cerca de 100 euros por noite, enquanto hotéis de cinco estrelas rondam os 250 euros, valores considerados competitivos face a outros destinos turísticos.

Como chegar

Os viajantes portugueses podem voar para o aeroporto internacional de Larnaca, com ligações a partir de várias cidades europeias, como Milão ou Barcelona. A partir daí, o trajeto até Nissi Beach demora cerca de 40 a 50 minutos de carro, sendo possível recorrer a aluguer de viatura ou transportes públicos.

A República de Chipre é membro da União Europeia, pelo que basta o cartão de cidadão válido para entrada no país. Ainda assim, recomenda-se as habituais medidas de segurança durante a viagem, como guardar documentos e valores em local seguro.

O que dizem os visitantes

Nas plataformas de avaliação como o TripAdvisor, a praia é descrita como “espetacular”, com destaque para a limpeza da água, a qualidade da areia e a proximidade de restaurantes e bares. É especialmente recomendada para famílias e casais, devido ao ambiente tranquilo e à variedade de atividades disponíveis.