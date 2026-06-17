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Esta praia de águas cristalinas parece saída das Caraíbas e fica mesmo aqui ao lado
IOL
Hoje às 15:02

Playa de Castiñeiras

Praia do Carvalho

Praia Fluvial do Lago Azul

Praia de Galapos

Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

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Esta praia de águas cristalinas está a tornar-se o refúgio de verão dos portugueses

Com a chegada do verão, muitos portugueses começam a procurar destinos diferentes para aproveitar os dias de calor sem ter de apanhar um avião. E há uma praia na Galiza que tem vindo a conquistar cada vez mais visitantes graças às suas águas cristalinas e aos tons azul-turquesa que fazem lembrar autênticos cenários paradisíacos.

A Playa de Castiñeiras fica na região da Galiza, no noroeste de Espanha, mais concretamente no concelho de Ribeira, junto ao Parque Natural das Dunas de Corrubedo. Rodeada por natureza e longe da confusão dos destinos mais turísticos, é um verdadeiro refúgio para quem procura tranquilidade e paisagens de cortar a respiração.

O que mais chama a atenção são as águas transparentes e os tons azul-turquesa que contrastam com a areia clara, criando um cenário que muitos visitantes comparam às praias das Caraíbas. Nos dias de sol, a cor da água torna-se ainda mais impressionante, tornando a praia um dos segredos mais bem guardados da costa galega.

Para além dos mergulhos, a zona envolvente convida a longos passeios junto ao mar e à descoberta da natureza. A proximidade ao Parque Natural das Dunas de Corrubedo permite ainda explorar uma das áreas protegidas mais bonitas da Galiza.

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Para quem parte do norte de Portugal, a Playa de Castiñeiras encontra-se a cerca de 2 horas do Porto. Já para quem sai de Lisboa, a viagem de carro demora aproximadamente 4h30 a 5 horas, dependendo do trânsito e do percurso escolhido.

Com águas cristalinas, paisagens naturais e um ambiente mais tranquilo do que muitas praias portuguesas durante a época alta, esta praia galega pode ser a escapadinha perfeita para quem procura um destino diferente sem se afastar demasiado de casa.

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