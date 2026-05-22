Tem a maior piscina de ondas do país e reabre já este mês: milhares de portugueses adoram este lugar

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Com a chegada dos dias quentes, há um destino de verão no interior do país que muitos portugueses já aguardavam: a Praia das Rocas reabre ao público no próximo dia 30 de maio e promete voltar a ser uma das atrações mais procuradas da época balnear.

Localizada em Castanheira de Pera, esta praia fluvial destaca-se pelo conceito diferente, combinando natureza, lazer e uma experiência semelhante à de um resort. Rodeada pela paisagem da serra da Lousã, tornou-se ao longo dos anos uma das escapadinhas favoritas de famílias e grupos de amigos durante o verão.

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O espaço estará aberto até 13 de setembro e volta a disponibilizar uma das suas maiores atrações: a maior piscina de ondas do país, com cerca de 2100 metros quadrados. A zona inclui ainda uma albufeira, áreas de descanso e uma pequena ilha no centro, criando um ambiente pensado tanto para relaxar como para diversão.

Para além dos mergulhos, existem várias atividades disponíveis no recinto, incluindo passeios de gaivota, barcos a remos e stand-up paddle. Para quem procura experiências mais radicais, há também opções como slide, escalada e rapel.

A Praia das Rocas conta ainda com alojamento no local através do complexo turístico Villa Praia, com bungalows e quartos, permitindo que muitos visitantes prolonguem a estadia durante vários dias.

Os preços dos bilhetes começam nos 10 euros para adultos e nos 8 euros para crianças entre os 6 e os 10 anos. Existem ainda bilhetes familiares com preços mais económicos.

Em termos de acessibilidade, o destino fica a menos de duas horas de Lisboa e do Porto, sendo facilmente alcançável através de várias vias principais.

Todos os anos, este espaço recebe milhares de visitantes e tudo indica que, com o regresso do calor, voltará a ser um dos destinos mais populares do verão português.