Viagens
Praia do Barril
Praia do Barril

Águas cristalinas e paisagens de sonho: 10 praias portuguesas que deve visitar pelo menos uma vez
IOL
Há 3h e 5min

10 praias portuguesas que deve visitar pelo menos uma vez

Dormir em casas nas árvores? Este Eco Resort é incrível para as ferias de verão em família

Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

Estes são os melhores destinos de férias a apenas 2 horas de Portugal

Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

Mais 5 sugestões
Esqueça o Algarve: esta praia paradisíaca fica a 45 minutos de carro de Portugal
Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida
Está quase a abrir a incrível praia portuguesa com piscina gigante de ondas
Parece as Maldivas, mas fica em Portugal: esta praia é considerada a mais bonita do país
Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

Já planeou as férias? Escolhemos 10 praias portuguesas que deve visitar pelo menos uma vez

Com a chegada do bom tempo, muitos portugueses começam a planear as férias de verão, e não é preciso sair do país para encontrar destinos de excelência. De norte a sul, Portugal oferece uma diversidade de praias que combinam paisagens deslumbrantes, águas cristalinas e cenários únicos.

Na galeria acima, escolhemos 10 praias consideradas imperdíveis. Destaca-se a riqueza natural do litoral português, onde falésias imponentes, extensos areais e enseadas escondidas convivem lado a lado. Seja para quem procura descanso absoluto ou para os amantes de atividades ao ar livre, há opções para todos os gostos.

Num país privilegiado pela sua localização e clima, explorar o litoral pode ser a forma perfeita de redescobrir Portugal.
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Esqueça o Algarve: esta praia paradisíaca fica a 45 minutos de carro de Portugal
Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida
Está quase a abrir a incrível praia portuguesa com piscina gigante de ondas
Parece as Maldivas, mas fica em Portugal: esta praia é considerada a mais bonita do país
Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal