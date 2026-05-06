Águas cristalinas e paisagens de sonho: 10 praias portuguesas que deve visitar pelo menos uma vez
10 praias portuguesas que deve visitar pelo menos uma vez
Dormir em casas nas árvores? Este Eco Resort é incrível para as ferias de verão em família
Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal
Estes são os melhores destinos de férias a apenas 2 horas de Portugal
Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida
Mais 5 sugestões
Já planeou as férias? Escolhemos 10 praias portuguesas que deve visitar pelo menos uma vez
Com a chegada do bom tempo, muitos portugueses começam a planear as férias de verão, e não é preciso sair do país para encontrar destinos de excelência. De norte a sul, Portugal oferece uma diversidade de praias que combinam paisagens deslumbrantes, águas cristalinas e cenários únicos.
Na galeria acima, escolhemos 10 praias consideradas imperdíveis. Destaca-se a riqueza natural do litoral português, onde falésias imponentes, extensos areais e enseadas escondidas convivem lado a lado. Seja para quem procura descanso absoluto ou para os amantes de atividades ao ar livre, há opções para todos os gostos.
Num país privilegiado pela sua localização e clima, explorar o litoral pode ser a forma perfeita de redescobrir Portugal.
RELACIONADOS