Águas cristalinas e paisagens de sonho: 10 praias portuguesas que deve visitar pelo menos uma vez

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Com a chegada do bom tempo, muitos portugueses começam a planear as férias de verão, e não é preciso sair do país para encontrar destinos de excelência. De norte a sul, Portugal oferece uma diversidade de praias que combinam paisagens deslumbrantes, águas cristalinas e cenários únicos.

Na galeria acima, escolhemos 10 praias consideradas imperdíveis. Destaca-se a riqueza natural do litoral português, onde falésias imponentes, extensos areais e enseadas escondidas convivem lado a lado. Seja para quem procura descanso absoluto ou para os amantes de atividades ao ar livre, há opções para todos os gostos.

Num país privilegiado pela sua localização e clima, explorar o litoral pode ser a forma perfeita de redescobrir Portugal.