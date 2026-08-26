Viajar para conhecer ou para publicar? Estudo revela o peso das redes sociais nas férias

As redes sociais estão a mudar a forma como viajamos. Da escolha do destino à decisão sobre o que fazer durante as férias, vídeos no TikTok, fotografias no Instagram e recomendações de influencers têm cada vez mais peso nas decisões dos viajantes.

Um novo estudo da TUI Musement revela até que ponto esta influência já chegou: 39% dos viajantes admitem ter visitado um ponto turístico sobretudo para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

A investigação, realizada pela Appinio para a TUI Musement em Espanha, Itália e Reino Unido, mostra ainda que mais de 43% dos inquiridos já reservaram uma viagem ou atividade depois de ver uma publicação ou vídeo viral.

A inspiração para viajar está cada vez mais nas redes sociais

Apesar da força das plataformas digitais, os motores de pesquisa continuam a ser uma das principais fontes de inspiração para quem procura ideias para uma viagem ou atividades para fazer no destino. 42% dos inquiridos recorrem ao Google e a outros motores de pesquisa, enquanto 41% apontam as recomendações de familiares e amigos.

Entre os viajantes mais jovens, porém, a realidade é diferente.

Na Geração Z, o TikTok é a principal fonte de inspiração de viagem, sendo referido por 48% dos inquiridos deste grupo. As recomendações de familiares e amigos surgem logo depois, com 43%.

O resultado mostra o peso crescente dos conteúdos visuais e de formato curto na descoberta de destinos, atividades e experiências para as férias.

Um vídeo viral pode ser suficiente para marcar uma viagem

As redes sociais não influenciam apenas a inspiração. Também podem ter impacto direto nas decisões de reserva.

Segundo o estudo, mais de 43% dos participantes já reservaram uma viagem ou atividade depois de ver uma publicação ou vídeo viral.

A influência é particularmente forte entre os millennials, onde a percentagem chega aos 52%, e entre a Geração Z, com 50%.

Os criadores de conteúdo também têm um papel relevante neste processo. 43% dos inquiridos seguem influencers de viagens para decidir onde ir ou o que fazer, enquanto 27% afirmam já ter mudado de destino na sequência de uma recomendação deste tipo.

E há outra tendência: 37% dos viajantes dizem preferir, pelo menos ocasionalmente, visitar lugares famosos no Instagram em vez de locais menos conhecidos.

Quando a fotografia passa a fazer parte da experiência

A influência das redes sociais não termina quando o viajante chega ao destino. Para muitos, criar conteúdo já faz parte da própria experiência.

Além dos 39% que já visitaram um ponto turístico sobretudo para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo, 73% dos inquiridos partilham as suas férias nas redes sociais pelo menos ocasionalmente.

Ainda assim, nem todos querem mostrar tudo. 26% preferem partilhar as férias apenas com um pequeno grupo de pessoas.

A procura pela fotografia perfeita pode, no entanto, trazer alguma pressão. 37% dos viajantes reconhecem sentir necessidade de fazer com que as suas férias pareçam mais entusiasmantes nos seus perfis sociais.

Na Geração Z, esse valor sobe para 45%.

Fotografias também podem ser uma "red flag"

A influência das redes sociais pode chegar até à escolha de quem acompanha o viajante.

Para 18% dos inquiridos, a obsessão por fotografias e redes sociais pode ser considerada uma "red flag" na hora de escolher um companheiro de viagem.

Os resultados mostram, assim, que as redes sociais estão presentes em diferentes momentos da experiência turística: ajudam a descobrir destinos, influenciam reservas, condicionam escolhas e fazem parte da forma como as férias são partilhadas.

Os resultados foram recolhidos em janeiro de 2026, com base num estudo independente realizado pela Appinio para a TUI Musement em Espanha, Itália e Reino Unido.