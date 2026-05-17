Já é possível reservar um hotel ou uma viagem no TikTok

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O TikTok está a cada vez mais a agregar novas funcionalidades à plataforma e a entrar em mercados que ultrapassam o seu foco inicial de rede social. A mais recente novidade, o Tik Tok Go, que começa a chegar aos Estados Unidos, permite que os utilizadores reservem hóteis, viagens, atrações ou passeios diretamente na aplicação.

Integrado na app, o TikTok GO ajuda a conectar os lugares e as experiências que as pessoas descobrem no TikTok com as empresas por trás deles. Seja para planear uma viagem de fim de semana, procurar algo para fazer ou seguir a recomendação de um criador de conteúdo, os utilizadores podem explorar e reservar com apenas alguns cliques.

O processo é fácil. O TikTok GO exibe opções de alojamento e atividades nas mesmas plataformas onde as pessoas já descobrem conteúdo no TikTok: vídeos, buscas e páginas de localização. Quando os utilizadores encontram algo que gostam, podem ver detalhes, verificar a disponibilidade e concluir uma reserva em poucos passos.

O TikTok GO surge integrado diretamente no feed ‘For You’, nos resultados de pesquisa e nas páginas de localização. Quando um utilizador encontra o vídeo de um hotel, destino ou experiência turística pode consultar os preços, consultar disponibilidade, explorar detalhes da estadia e depois concretizar a reserva.

Com parceiros que abrangem acomodações e experiências — entre os quais Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets e Trip.com —, o TikTok GO traz uma gama maior de inspiração de viagens e oportunidades de reserva para a plataforma.

Contudo, os utilizadores devem ter pelo menos 18 anos para poderem reservar uma experiência através do TikTok GO.



“Todos os dias, milhões de pessoas no TikTok descobrem onde comer, onde ficar e o que fazer em seguida. O TikTok GO conecta esse momento de inspiração diretamente às empresas por trás dele, e isso é bom para os criadores, bom para os negócios locais e bom para as comunidades”, afirmou Adam Presser, CEO da TikTok USDS Joint Venture.



Além de satisfazer as necessidades dos utilizadores finais, TikTok GO também oferece aos negócios locais e aos parceiros de viagem uma nova maneira de alcançar as pessoas que estão à procura de inspiração. Ao conectar os comerciantes ao ecossistema de descoberta do TikTok em vídeos, buscas e páginas de localização, o TikTok GO ajuda as empresas a alcançarem novos públicos, a impulsionarem reservas e construirem conexões mais fortes com as comunidades que atendem.

Veja-se o caso da GetYourGuide que não hesita m afirmar que “a parceria com o TikTok marca uma grande mudança na forma como as experiências de viagem são reservadas pelo TikTok GO, permitindo que os viajantes passem diretamente da descoberta para uma reserva descomplicada. Seja visitando o Vaticano ou participando numa aula de culinária em Tóquio, estamos a reduzir o tempo entre a inspiração e a ação”.



Já para os criadores de conteúdo, o TikTok GO transforma a narrativa local numa verdadeira oportunidade de recompensa. Ou seja, os criadores que divulgam hotéis, atrações e serviços locais podem conectar o seu conteúdo diretamente às reservas, com oportunidades de ganhar dinheiro através de comissões e campanhas para criadores.



Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders