Facebook Instagram
Viagens

Hotéis a 20 euros, jantares a 10 e paisagens lindas de morrer. Este é um dos destinos mais baratos da Europa

Um destino onde o alojamento e as refeições são baratas? Existe. E para além de barato, as paisagens são inacreditáveis
IOL
Ontem às 11:31
Turquia
Turquia
Os direitos que todos os passageiros de avião têm e que quase ninguém conhece

Viajar para um destino europeu com praias paradisíacas, montanhas cobertas de neve e cidades cheias de cultura pode parecer caro, no entanto a Turquia prova exatamente o contrário. Este país, que junta o melhor de vários mundos, oferece experiências únicas por preços surpreendentemente baixos, como revelaram os criadores de conteúdos @rafaelandfranck após várias visitas ao destino.

Segundo o casal, é possível encontrar apartamentos privados a partir de 20 euros por noite ou hotéis com pequeno-almoço incluído e localização privilegiada a partir de 40 euros. As reservas podem ser feitas através de plataformas como Booking ou Airbnb, mas contactar diretamente os anfitriões pode garantir descontos e evitar comissões. As refeições em sítios locais, de acordo com o casal, não excede os 10 euros.

A nível de transporte, existem voos diretos a partir de Lisboa por cerca de 70 euros, tornando a viagem ainda mais acessível. A Turquia oferece a possibilidade de, em poucas horas, se passar de cenários dignos dos Alpes para praias mediterrânicas, sem esquecer a riqueza cultural de Istambul.

Para os amantes de neve, o país é também uma das melhores opções custo-benefício na Europa, sendo possível encontrar pacotes com tudo incluído, refeições e equipamento de ski, por cerca de 250 euros. Já para quem procura experiências gastronómicas, o TripAdvisor é uma boa ferramenta para encontrar restaurantes de qualidade a preços competitivos.

 

RELACIONADOS
Os direitos que todos os passageiros de avião têm e que quase ninguém conhece
Nunca escolha estes quartos de hotel: especialista revela quais os melhores para uma noite sem barulho
Viajar até Maiorca não é tão caro como parece. Influencers partilham os gastos desta viagem paradisíaca
Viajar sem gastar muito? Estas cidades europeias são lindas e baratas para visitar
Podia ser nas Maldivas, mas fica no Algarve e é super simples chegar a este paraíso
Conhecido como "Maldivas da Europa", este destino é um sonho e poucos conhecem
Mais Vistos
00:01:19
Big Brother
«Mete a loiça num sítio que eu cá sei»: Bruna perde a cabeça com Afonso Leitão
tvi
00:03:09
Dois às 10
Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»
tvi
00:01:08
Big Brother
Afonso perde a cabeça com Miranda e eleva a voz: «Odeio quando fazes essa porcaria»
tvi
00:01:49
Big Brother
Afonso em lágrimas por causa de Jéssica?: «As minhas atitudes podem não demonstrar, mas quero que ela seja feliz»
tvi
Destaques IOL
Viajar
Vai viajar só com mala de cabine? Estes 7 truques vão facilitar-lhe a vida (e espaço também)
Receitas
Não deite fora as cascas das batatas: tansforme-as num snack crocante na air fryer
Viagens
Hotéis a 20 euros, jantares a 10 e paisagens lindas de morrer. Este é um dos destinos mais baratos da Europa
Hoteis
Nunca escolha estes quartos de hotel: especialista revela quais os melhores para uma noite sem barulho
Mais Lidas
Bruno de Carvalho
Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"
Supertaça Europeia
Supertaça Europeia: PSG-Tottenham, 2-2, 4-3 após g.p. (crónica)
maisfutebol
Liga
Já ouviu falar no cartão roxo? Foi exibido no Estoril-Estrela pela primeira vez na Liga
maisfutebol
Praia fluvial
Esta praia fluvial é um paraíso secreto, com água morna que chega aos 25 graus
Meteorologia
Vem aí "chuva ligeira", "aumento da humidade" e "descida da temperatura média"
cnn
UEFA
Ranking UEFA: Benfica e Sporting sobem na lista, FC Porto desce dez lugares
maisfutebol