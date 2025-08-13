Hotéis a 20 euros, jantares a 10 e paisagens lindas de morrer. Este é um dos destinos mais baratos da Europa

Os direitos que todos os passageiros de avião têm e que quase ninguém conhece

Viajar para um destino europeu com praias paradisíacas, montanhas cobertas de neve e cidades cheias de cultura pode parecer caro, no entanto a Turquia prova exatamente o contrário. Este país, que junta o melhor de vários mundos, oferece experiências únicas por preços surpreendentemente baixos, como revelaram os criadores de conteúdos @rafaelandfranck após várias visitas ao destino.

Segundo o casal, é possível encontrar apartamentos privados a partir de 20 euros por noite ou hotéis com pequeno-almoço incluído e localização privilegiada a partir de 40 euros. As reservas podem ser feitas através de plataformas como Booking ou Airbnb, mas contactar diretamente os anfitriões pode garantir descontos e evitar comissões. As refeições em sítios locais, de acordo com o casal, não excede os 10 euros.

A nível de transporte, existem voos diretos a partir de Lisboa por cerca de 70 euros, tornando a viagem ainda mais acessível. A Turquia oferece a possibilidade de, em poucas horas, se passar de cenários dignos dos Alpes para praias mediterrânicas, sem esquecer a riqueza cultural de Istambul.

Para os amantes de neve, o país é também uma das melhores opções custo-benefício na Europa, sendo possível encontrar pacotes com tudo incluído, refeições e equipamento de ski, por cerca de 250 euros. Já para quem procura experiências gastronómicas, o TripAdvisor é uma boa ferramenta para encontrar restaurantes de qualidade a preços competitivos.