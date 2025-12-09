Facebook Instagram
Lifestyle

A pensar nas férias de 2026? Esqueça as Caraíbas: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa

Com uma extensão de 600 metros, esta praia é conhecida pelas suas águas calmas, protegidas contra os ventos. Os hotéis são bastante acessíveis
IOL
Há 41 min
Aldeia à venda pelo valor de dois apartamentos em Lisboa. Tem dezenas de casas, restaurante e praia fluvial

Se anda à procura de um destino paradisíaco para as próximas férias, daqueles que parecem saídos de um cartão-postal, mas sem viagens intermináveis nem preços proibitivos, pode parar de procurar. A poucos minutos do centro da encantadora vila de Agia Napa, em Chipre, existe uma das mais surpreendentes pérolas de praia da Europa.

Falamos de Nissi Beach, coroada como Melhor Praia da Europa de 2024 pela seguradora britânica Quotezone. E o título não podia ser mais merecido: areia dourada, águas cristalinas e quentes, noites suaves e gastronomia que conquista ao primeiro garfo. Tudo reunido num cenário natural que satisfaz tanto quem quer repouso como quem prefere aventura.

Águas quentes todo o verão (e até depois dele)

Com cerca de 600 metros de extensão, Nissi Beach é conhecida pelas águas calmas e praticamente sem ondas, protegidas dos ventos, um verdadeiro paraíso para famílias com crianças e fãs de desportos aquáticos. A praia ostenta Bandeira Azul e conta com nadadores-salvadores entre abril e outubro.

Mas o grande argumento está mesmo na temperatura do mar. Em agosto, a água pode atingir os 28 graus, ultrapassando por vezes os 29. Em junho e setembro, mantém-se entre os 24 e 27 graus, e até em outubro continua acima dos 25. Ou seja, aqui o verão estende-se bem para lá do calendário.

Já o ar atinge o seu auge em julho, com máximas médias de 32 graus e noites tropicais de 24. Ideal para quem adora passeios à beira-mar mesmo depois do pôr do sol.

Onde ficar?

A zona oferece alojamento para todos os perfis de viajantes. Desde hotéis de luxo a preços mais competitivos, é possível encontrar quartos duplos por cerca de 100 euros por noite. Quem procura uma experiência mais sofisticada pode optar por unidades de cinco estrelas, com tarifas a rondar os 250 euros, valores bastante convidativos quando comparados com outros destinos de verão.

Como chegar?

Para os turistas portugueses, a forma mais simples de chegar à ilha é através do aeroporto internacional de Larnaca, com ligações acessíveis a partir de várias cidades europeias, como Milão ou Barcelona. Uma pesquisa no Google Flights ajuda a encontrar as opções de voos mais baratos.

A partir de Larnaca, o trajeto até Nissi Beach demora entre 40 e 50 minutos de carro. Pode optar por alugar um veículo ou usar os transportes públicos da região.

Documentação e segurança

Como a República de Chipre é membro da União Europeia, basta levar o seu cartão de cidadão válido para entrar no país. E, embora a ilha apresente baixos níveis de criminalidade, o Portal das Comunidades recomenda manter os cuidados habituais: guardar documentos com segurança (fazendo uma cópia, se possível) e deixar objetos de valor no cofre do hotel.

 

p>

 

O que diz quem já lá foi

Nas avaliações do TripAdvisor, os visitantes descrevem-na como “espetacular”, destacando a limpeza da água, a areia dourada e a proximidade de bares e restaurantes. É especialmente recomendada para famílias e casais, graças ao ambiente seguro e à diversidade de atividades disponíveis.

Procura viagens baratas? Conheça um dos paraísos mais económicos da Europa (já há voos diretos)

RELACIONADOS
Aldeia à venda pelo valor de dois apartamentos em Lisboa. Tem dezenas de casas, restaurante e praia fluvial
Já tinha dito adeus ao verão? Nós não e ainda vamos dar um mergulho nesta praia portuguesa de sonho
Depois das praias, imprensa espanhola destaca os melhores mercados portugueses
Viajar até Maiorca não é tão caro como parece. Influencers partilham os gastos desta viagem paradisíaca
Vai viajar em low-cost? Esta mochila da Amazon é das mais elogiadas e ainda tem bolso anti-roubo
Vai viajar de avião? Estas são as regras de bagagem de mão de cada companhia
Mais Vistos
00:01:57
Secret Story
Leandro 'faz das suas', é repreendido pela Voz, mas é Pedro quem paga as favas
tvi
00:01:05
Secret Story
Última Hora! Nuno Eiró faz ligação inesperada à casa por causa de uma discussão
tvi
00:02:46
Secret Story
«Quiseste fazer o teu show!»: Leandro confronta Liliana com um soutien seu a pingar e a discussão estala
tvi
00:02:05
Secret Story
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir
tvi
Destaques IOL
Saude
Este ingrediente faz maravilhas à saúde e quase ninguém o coloca na sopa
IKEA
São invisíveis e estão na IKEA: os protetores de colchão e almofadas que acabam com as camas frias
Animais
A rotina matinal desta casa de sonho deslumbrou mais de um milhão de pessoas
Lojas
É rival do Lidl, da IKEA e da Primark. Agora, encheu-se de novidades (e já só queremos lá ir)
Mais Lidas
Zed nelson
"Estamos a criar uma ilusão para nós próprios". Fotógrafo mostra como os seres humanos perderam o contacto com a natureza
cnn
Dois às 10
Nunca antes se viu em Portugal. Realiza-se à noite e pode tornar-se numa das experiências mais mágicas deste Natal
tvi
Dois às 10
Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»
tvi
Viticultura
O vinho que a Rússia tentou eliminar - e que a Ucrânia está a transformar em símbolo de liberdade
cnn
Historias de amor
Tinha um bom casamento, mas não era feliz: «Encontrei o amor onde menos esperava»
Guerra na Ucrânia
Avião militar despenha-se junto a Moscovo com sete tripulantes a bordo
cnn