É mais barato do que ir para o Algarve: o destino perfeito para as suas férias de 2026 está aqui

A pensar nas férias de 2026? Esqueça as Caraíbas: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa

á pensa nas férias de verão deste ano e procura um destino bonito sem gastar muito? Maiorca continua a ser um dos destinos de eleição entre os portugueses, embora muitos acreditem que visitar a ilha implique custos elevados. No entanto, criadores de conteúdos que já passaram pelo local garantem que é possível viajar para este paraíso espanhol sem gastar uma fortuna.

A página de Instagram @Rafaelandfranck partilhou um verdadeiro guia para conhecer Maiorca a preços acessíveis, mesmo em plena época alta, quando o valor médio de uma noite de hotel pode rondar os 500 ou 600 euros, havendo unidades que ultrapassam os mil euros por noite.

Segundo o casal, existem hotéis sazonais, abertos apenas entre abril e outubro, que praticam preços muito mais competitivos. Foi o caso do Pure Salt, onde ficaram alojados por cerca de 70 euros por noite, com pequeno-almoço incluído, jacuzzi no quarto com vista para o mar, acesso a spa e piscina, e a apenas um minuto da praia.

Para explorar a ilha, optaram pelo aluguer de um carro através da empresa Record Go, que não exige caução e apresenta preços a partir de 15 euros por dia. Esta solução permitiu-lhes visitar várias praias e calas, incluindo a sua favorita, a Cala Llombards, conhecida pelas águas azul-turquesa e pelo cenário paradisíaco.

No que diz respeito à gastronomia, asseguram que também é possível comer bem sem gastar muito. Entre as sugestões destacam-se o restaurante de sushi Soy, o Santa Café para brunch, e opções para jantares mais requintados como o Lili’s, Es Taller ou Illeta, todos com excelentes avaliações no TripAdvisor.