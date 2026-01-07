Facebook Instagram
Viagens

É mais barato do que ir para o Algarve: o destino perfeito para as suas férias de 2026 está aqui

A praia perfeita para as suas férias de verão está aqui
IOL
Hoje às 16:20
A pensar nas férias de 2026? Esqueça as Caraíbas: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa

á pensa nas férias de verão deste ano e procura um destino bonito sem gastar muito? Maiorca continua a ser um dos destinos de eleição entre os portugueses, embora muitos acreditem que visitar a ilha implique custos elevados. No entanto, criadores de conteúdos que já passaram pelo local garantem que é possível viajar para este paraíso espanhol sem gastar uma fortuna.

A página de Instagram @Rafaelandfranck partilhou um verdadeiro guia para conhecer Maiorca a preços acessíveis, mesmo em plena época alta, quando o valor médio de uma noite de hotel pode rondar os 500 ou 600 euros, havendo unidades que ultrapassam os mil euros por noite.

Segundo o casal, existem hotéis sazonais, abertos apenas entre abril e outubro, que praticam preços muito mais competitivos. Foi o caso do Pure Salt, onde ficaram alojados por cerca de 70 euros por noite, com pequeno-almoço incluído, jacuzzi no quarto com vista para o mar, acesso a spa e piscina, e a apenas um minuto da praia.

Para explorar a ilha, optaram pelo aluguer de um carro através da empresa Record Go, que não exige caução e apresenta preços a partir de 15 euros por dia. Esta solução permitiu-lhes visitar várias praias e calas, incluindo a sua favorita, a Cala Llombards, conhecida pelas águas azul-turquesa e pelo cenário paradisíaco.

No que diz respeito à gastronomia, asseguram que também é possível comer bem sem gastar muito. Entre as sugestões destacam-se o restaurante de sushi Soy, o Santa Café para brunch, e opções para jantares mais requintados como o Lili’s, Es Taller ou Illeta, todos com excelentes avaliações no TripAdvisor.

RELACIONADOS
A pensar nas férias de 2026? Esqueça as Caraíbas: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa
Cristina Ferreira descobriu "a praia mais incrível do Algarve"
Água azul-turquesa e canoas transparentes: esta praia faz lembrar as Caraíbas mas fica perto de Lisboa
Abriu ao público uma das mais bonitas praias fluviais da região - com piscina flutuante e muito mais
Há duas praias portuguesas com piscinas de água salgada e aquecida. E são gratuitas
Mais Vistos
00:09:40
Dois às 10
Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”
tvi
00:04:27
1ª Companhia
O beijo do momento. Soraia Carrega atira-se a Andrea Soares
tvi
00:09:40
Dois às 10
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”
tvi
00:07:21
Dois às 10
TVI avança com últimos desenvolvimentos no desaparecimento de Maycon Douglas: «Esta é a notícia mais recente»
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Mãe e filho de 11 anos morreram eletrocutados numa piscina de um alojamento local
Dicas
Maioria das pessoas faz com que máquinas da roupa se estraguem antes do tempo. Especialista explica porquê
Lojas
Loja 100% portuguesa que faz frente à IKEA e Zara Home está com descontos até 60%: uma 'febre' que já tem 70 lojas
Viagens
É mais barato do que ir para o Algarve: o destino perfeito para as suas férias de 2026 está aqui
Mais Lidas
Famosos
Maycon Douglas encontrado morto: leia o comunicado das autoridades!
selfie
Famosos
Caso Maycon Douglas! Homem que viu corpo a dar à costa conta tudo: "Puxei-o uns dez metros"
selfie
Encontrado cadáver
Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré
cnn
Encontrado cadáver
Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré
cnn
Sporting
Sporting ultima detalhes e fica perto fechar a contratação de Faye
maisfutebol
Maycon
Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»