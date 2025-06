Fica na Europa o país com pouco turismo e onde se janta por 5 euros. E quem vai diz que é incrível

Muito mais barato do que o Algarve! Influencer mostra as contas para ir a destino de sonho

Fora dos roteiros turísticos tradicionais e ainda longe das multidões, existe um destino que está a começar a ficar conhecido por quem procura ir viajar por preços acessíveis e conhecer ainda outras culturas.

A Moldávia é um dos destinos mais acessíveis da Europa. Entre vinhos de excelência, pratos típicos por menos de 5 euros e uma riqueza cultural surpreendente, este pequeno país do Leste Europeu pode muito bem ser o próximo destino a descobrir.

Está situada entre a Roménia e a Ucrânia e é o país menos visitado da Europa, segundo avança o site Cope. Ainda assim, quem a conhece regressa com elogios: da hospitalidade à paisagem rural, passando por experiências genuínas e pouco exploradas. Na capital, Chisinau, é possível alugar um apartamento por 80 euros mensais ou jantar com vinho por pouco mais de 5 euros.

Um dos maiores atrativos? O enoturismo. A Moldávia abriga a maior coleção de vinhos do mundo, nas caves subterrâneas de Cricova, com mais de 1,5 milhões de garrafas. Também aqui se respira uma mistura única de influências romenas, russas e otomanas, visível tanto na arquitetura como na gastronomia.

Apesar da sua localização longe do mar, está a apenas 40 km do mar Negro e prepara-se para reforçar a sua presença turística com uma nova agenda cultural (“Árvore da Vida”) e iniciativas de turismo sustentável, como a aldeia de Valeni, reconhecida pela Organização Mundial do Turismo.