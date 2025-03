No país mais barato da Europa, influencers partilham quanto gastaram em 5 dias

Procura viagens baratas? O casal de influencers Rafaela & Franck partilharam recentemente no Instagram uma experiência de cinco dias na neve, num destino considerado dos mais económicos da Europa.

Com paisagens deslumbrantes, boa gastronomia e preços acessíveis, viajar até Andorra é a opção perfeita para quem quer explorar a neve sem gastar uma fortuna.

Estadia/Alojamento

O casal destacou que é possível encontrar alojamentos por cerca de 15 euros por pessoa, com pequeno-almoço incluído. No entanto, optaram por uma experiência mais luxuosa, ficando num hotel com jacuzzi privado, spa e a apenas cinco minutos das pistas de ski, por cerca de 40 euros por pessoa. Para reservar, recorreram a plataformas como Booking e Airbnb, mas deixaram a dica de que, ao contactar diretamente o alojamento, pode ser possível conseguir um desconto extra.

Deslocação + Aluguer de carros

Para se deslocarem em Andorra, alugaram um carro por 25 euros por dia, com seguros incluídos. No entanto, revelaram que é possível encontrar opções ainda mais em conta, a partir de 10 euros por dia através da plataforma CarJet.

Andorra tem uma atmosfera semelhante à dos Alpes, mas com preços muito mais acessíveis. A viagem pode ser feita com um voo de duas horas até Barcelona, seguido de um percurso de duas horas de carro, tornando-se um destino prático e acessível para quem parte de Portugal.

As refeições não ultrapassam os 15 euros por pessoa. O casal recomenda consultar o TripAdvisor para escolher os melhores restaurantes da região. Além disso, garantiram que os habitantes são bastante simpáticos e que muitos compreendem perfeitamente o português.

Ski - preços

Para os amantes de desportos de inverno, Andorra revelou-se uma excelente opção económica. O casal destacou ainda que é possível usufruir de um dia completo de ski, incluindo alojamento, acessos às pistas e aluguer de equipamentos, por cerca de 70 euros por pessoa. A estância de ski que mais gostaram foi a GrandValira, um dos destaques da viagem.

No total, a viagem rondou os 400 euros por pessoa, incluindo voos e hotel. Além disso, não é necessário visto para entrar no país, tornando o processo de viagem ainda mais simples.