Viagens
Viajar
Viajar

Sem pressas nem telemóveis: há uma nova tendência de viagens que convida a abrandar

Link To Leaders
Hoje às 12:00
Mais 4 sugestões
Já há data para reabrir! Fica em Portugal um dos melhores parque aquáticos de montanha do mundo
Água calma e amena: esta é mais uma praia portuguesa com paisagens de sonho
Antes de ir à Disneyland e a jardins zoológicos vá a este parque português. Mostramos porquê
Tem a maior piscina de ondas do país e reabre já este mês: milhares de portugueses adoram este lugar

Esquecer o telemóvel, parar ao fim do dia e ver tranquilamente o pôr do sol. Chama-se “dusking” e é a mais recente tendência de viagens inspirada no bem-estar. Conheça os melhores destinos do mundo para viver esta experiência

Outros artigos:

“Dusking” é a mais recente tendência que incentiva as pessoas a abrandar e a ver o pôr do sol, e que está a ganhar popularidade.

A ideia é simples: deixar o telemóvel de lado, abrandar e observar. Apenas apreciar as mudanças de cor no céu e os sons do fim do dia.

É uma prática com raízes nos Países Baixos e em algumas zonas de África, que incentiva as pessoas a reconectarem-se com a natureza, a abrandarem e a rejeitarem a pressão de estar constantemente a trabalhar.

A Holafly, empresa que fornece ligação à internet para turistas, criou o “Global Dusking Index” para identificar os melhores destinos do mundo para esta prática. O ranking cruza dados de ciência atmosférica, procura nas redes sociais e tendências de viagem para perceber onde o pôr do sol proporciona uma experiência mais marcante.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Cada destino foi avaliado com base na “qualidade atmosférica”, isto é, nas condições físicas que tornam um pôr do sol mais intenso, nítido e visualmente marcante. O ranking considerou ainda o chamado “sinal de desejo digital”, recorrendo ao Google Trends para perceber que destinos estão a ser mais pesquisados pelos viajantes do Reino Unido.

Foram também analisados o impacto cultural e o apelo visual de cada destino no TikTok e no Instagram, bem como o comportamento real dos viajantes, para distinguir os lugares que as pessoas procuram online daqueles que estão efetivamente a visitar.

Conheça os destinos identificados como os melhores para viver a experiência de “dusking”.

1.Santorini, Grécia

Santorini está na lista de desejos de praticamente todos os viajantes e é fácil perceber o porquê.

Os dados atmosféricos revelam que grande parte da sua atração se deve à popularidade no Google, nas redes sociais e ao número de visitantes.

Todos os anos, milhares de pessoas juntam-se na icónica caldeira de Santorini para ver os edifícios pintados de branco ganharem tons mais intensos e dramáticos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

É um ritual diário vivido há anos pelos viajantes e o estudo conclui que a magia deste destino resulta, sobretudo, de uma energia magnética e inegável, além da sua qualidade atmosférica.

2. Bali, Indonésia

A “Ilha dos Deuses” é conhecida em todo o mundo pelo seu pôr do sol e os dados mostram que grande parte da fama de Bali nasce de momentos virais online.

“Bali golden hour” foi considerado o termo mais pesquisado entre todos os destinos analisados. Embora as condições atmosféricas tenham sido apenas moderadas no índice, o pôr do sol vai muito além daquilo que se vê no ecrã.

3. Tenerife, Espanha

Tenerife, uma das ilhas Canárias mais populares, ganha vida à medida que o sol se põe.

Os dados mostram que esta ilha atlântica tem céus limpos e uma geometria solar sem obstáculos. É também muito pesquisada e visitada pelos turistas.

O melhor local para experienciar o entardecer em Tenerife fica longe das estâncias costeiras, no alto do Monte Teide.

4. Costa Amalfitana, Itália

A Costa Amalfitana obteve pontuações elevadas nas quatro camadas do índice, o que justifica a sua presença no top cinco.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ver o pôr do sol a partir da Costa Amalfitana é uma experiência mágica, segundo o índice que revela que este é também um dos locais mais românticos do mundo para assistir ao sol a desaparecer sobre o mar Tirreno.

5. Maldivas

As Maldivas são mais conhecidas como destino de lua de mel do que propriamente pelo seu pôr do sol.

Ainda assim, encerram o top cinco, com o índice a concluir que este destino representa “o caso mais claro de domínio social sobre a realidade atmosférica”.

As Maldivas somam quase 400 milhões de visualizações no TikTok e três quartos de milhão de publicações no Instagram.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Já há data para reabrir! Fica em Portugal um dos melhores parque aquáticos de montanha do mundo
Água calma e amena: esta é mais uma praia portuguesa com paisagens de sonho
Antes de ir à Disneyland e a jardins zoológicos vá a este parque português. Mostramos porquê
Tem a maior piscina de ondas do país e reabre já este mês: milhares de portugueses adoram este lugar