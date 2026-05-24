Sem pressas nem telemóveis: há uma nova tendência de viagens que convida a abrandar

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“Dusking” é a mais recente tendência que incentiva as pessoas a abrandar e a ver o pôr do sol, e que está a ganhar popularidade.

A ideia é simples: deixar o telemóvel de lado, abrandar e observar. Apenas apreciar as mudanças de cor no céu e os sons do fim do dia.

É uma prática com raízes nos Países Baixos e em algumas zonas de África, que incentiva as pessoas a reconectarem-se com a natureza, a abrandarem e a rejeitarem a pressão de estar constantemente a trabalhar.

A Holafly, empresa que fornece ligação à internet para turistas, criou o “Global Dusking Index” para identificar os melhores destinos do mundo para esta prática. O ranking cruza dados de ciência atmosférica, procura nas redes sociais e tendências de viagem para perceber onde o pôr do sol proporciona uma experiência mais marcante.

Cada destino foi avaliado com base na “qualidade atmosférica”, isto é, nas condições físicas que tornam um pôr do sol mais intenso, nítido e visualmente marcante. O ranking considerou ainda o chamado “sinal de desejo digital”, recorrendo ao Google Trends para perceber que destinos estão a ser mais pesquisados pelos viajantes do Reino Unido.

Foram também analisados o impacto cultural e o apelo visual de cada destino no TikTok e no Instagram, bem como o comportamento real dos viajantes, para distinguir os lugares que as pessoas procuram online daqueles que estão efetivamente a visitar.

Conheça os destinos identificados como os melhores para viver a experiência de “dusking”.

1.Santorini, Grécia

Santorini está na lista de desejos de praticamente todos os viajantes e é fácil perceber o porquê.

Os dados atmosféricos revelam que grande parte da sua atração se deve à popularidade no Google, nas redes sociais e ao número de visitantes.

Todos os anos, milhares de pessoas juntam-se na icónica caldeira de Santorini para ver os edifícios pintados de branco ganharem tons mais intensos e dramáticos.

É um ritual diário vivido há anos pelos viajantes e o estudo conclui que a magia deste destino resulta, sobretudo, de uma energia magnética e inegável, além da sua qualidade atmosférica.

2. Bali, Indonésia

A “Ilha dos Deuses” é conhecida em todo o mundo pelo seu pôr do sol e os dados mostram que grande parte da fama de Bali nasce de momentos virais online.

“Bali golden hour” foi considerado o termo mais pesquisado entre todos os destinos analisados. Embora as condições atmosféricas tenham sido apenas moderadas no índice, o pôr do sol vai muito além daquilo que se vê no ecrã.

3. Tenerife, Espanha

Tenerife, uma das ilhas Canárias mais populares, ganha vida à medida que o sol se põe.

Os dados mostram que esta ilha atlântica tem céus limpos e uma geometria solar sem obstáculos. É também muito pesquisada e visitada pelos turistas.

O melhor local para experienciar o entardecer em Tenerife fica longe das estâncias costeiras, no alto do Monte Teide.

4. Costa Amalfitana, Itália

A Costa Amalfitana obteve pontuações elevadas nas quatro camadas do índice, o que justifica a sua presença no top cinco.

Ver o pôr do sol a partir da Costa Amalfitana é uma experiência mágica, segundo o índice que revela que este é também um dos locais mais românticos do mundo para assistir ao sol a desaparecer sobre o mar Tirreno.

5. Maldivas

As Maldivas são mais conhecidas como destino de lua de mel do que propriamente pelo seu pôr do sol.

Ainda assim, encerram o top cinco, com o índice a concluir que este destino representa “o caso mais claro de domínio social sobre a realidade atmosférica”.

As Maldivas somam quase 400 milhões de visualizações no TikTok e três quartos de milhão de publicações no Instagram.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.